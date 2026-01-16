Bắt quả tang 2 thanh niên sản xuất 300 quả pháo nổ để bán dịp Tết 16/01/2026 22:03

(PLO)- Công an tỉnh Hưng Yên đã kịp thời phát hiện, bắt quả tang hai thanh niên thuê phòng trọ ngồi sản xuất pháo nổ và thu nhiều tang vật.

Tối 16-1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra một nhà trọ tại thôn Ngọc Nhuế (xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) phát hiện và bắt quả tang hai thanh niên đang tổ chức sản xuất pháo nổ trái phép.

Hai người bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Huấn (32 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) và Bùi Văn Bịnh (29 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 304 quả pháo nổ thành phẩm, tổng trọng lượng khoảng 86 kg; 21 vỏ pháo chưa nạp thuốc. Đồng thời, công an thu giữ nhiều nguyên liệu, dụng cụ phục vụ sản xuất pháo nổ như: dây dẫn nổ, keo dán, băng dính, giấy màu, dụng cụ tự chế…

Tại cơ quan công an, Huấn và Bịnh khai nhận đã mua nguyên liệu, tự sản xuất pháo tại nhà trọ rồi rao bán qua mạng xã hội với giá 200.000 đồng/quả dịp Tết Nguyên đán 2026.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự Huấn và Bịnh để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.