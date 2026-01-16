Đến công an tự thú sau khi mua 5 hộp pháo hoa để đốt dịp Tết 16/01/2026 18:44

(PLO)- Lê Hoài Vũ đã bị khởi tố do mua năm hộp pháo hoa nổ cùng một túi pháo bi nổ với tổng số tiền 4,2 triệu đồng để đốt vào ngày Tết Nguyên đán.

Ngày 16-1, Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hoài Vũ (trú thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tàng trữ hàng cấm.

Lê Hoài Vũ tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Vũ có nhu cầu mua pháo hoa nổ về để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2026 cho vui. Thay vì mua pháo hoa tầm thấp hợp pháp thì giữa tháng 6-2025, thông qua mạng xã hội, Vũ đã đặt mua năm hộp pháo hoa nổ loại 49 quả cùng một túi pháo bi nổ với tổng số tiền 4,2 triệu đồng.

Vũ đã đưa số pháo lậu trên về cất giấu tại nhà riêng. Sau khi được Công an xã Việt Xuyên tuyên truyền, ngày 14-1, Vũ đã tự nguyện đến Công an xã Việt Xuyên để tự thú, giao nộp vật chứng và khai nhận hành vi.

Bản kết luận giám định số 72/KL-KTHS ngày 15-1, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, kết luận: Số hàng nêu trên là pháo có đầy đủ tính năng của pháo nổ (có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây tiếng nổ), có tổng khối lượng là 9,12 kg.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.