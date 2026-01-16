Triệt phá ổ lừa đảo online do người Hàn Quốc, Trung Quốc điều hành 16/01/2026 18:17

Ngày 16-1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện một đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, đặt “đại bản doanh” tại biệt thự hạng sang trong khu đô thị ở xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Các nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bảy công dân Hàn Quốc và một công dân Trung Quốc đang lưu trú không có hộ chiếu, thị thực hợp pháp. Bên trong biệt thự là hàng chục máy tính, điện thoại công nghệ cao đang hoạt động liên tục, phục vụ hành vi lừa đảo online.

Cơ quan điều tra xác định hộ chiếu của nhóm này không bị mất mà được cất giấu có chủ đích. Mở rộng điều tra ngay trong đêm, công an phát hiện số hộ chiếu trên do một công dân Trung Quốc cất giữ tại căn hộ chung cư ở phường Tây Mỗ. Đối tượng này có dấu hiệu khai báo quanh co, tìm cách tẩu tán tang vật.

Tại cơ quan công an, một nghi phạm người Hàn Quốc họ Kang khai nhận nhập cảnh Việt Nam không nhằm mục đích du lịch, mà tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản, với nạn nhân chủ yếu là người đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Theo lời khai ban đầu, nhóm này sử dụng thiết bị công nghệ cao tại Việt Nam để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.

Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ tang vật của ổ lừa đảo online. Ảnh: CA.

Nhóm đối tượng thừa nhận việc chọn khu đô thị khép kín, an ninh cao tại Hà Nội làm nơi hoạt động nhằm né tránh sự truy vết của lực lượng chức năng Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại cơ quan công an, nghi can Kang Dae Hyeon (quốc tịch Hàn Quốc) đã thừa nhận hành vi nhập cảnh vào Việt Nam không phải để du lịch mà để tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Kang Dae Hyeon khai nhận: "Mục đích của chúng tôi đến Việt Nam là để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Các nạn nhân mà chúng tôi nhắm đến là người dân đang sinh sống tại Hàn Quốc".

Thiết bị dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: CA.

Theo lời khai ban đầu, phương thức hoạt động của nhóm là sử dụng các thiết bị công nghệ cao tại Việt Nam để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo về Hàn Quốc. Nhiệm vụ của các đối tượng như Kang Dae Hyeon là đóng vai nhân viên tư vấn, gọi điện tạo lòng tin cho nạn nhân để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc dụ dỗ chuyển tiền.

Sau khi lấy được dữ liệu của "con mồi", chúng sẽ chuyển tiếp thông tin cho một bộ phận khác để thực hiện các bước chiếm đoạt tài sản tiếp theo. Việc lựa chọn các khu đô thị khép kín, an ninh cao tại Việt Nam để đặt "đại bản doanh" là nhằm trốn tránh sự truy vết của lực lượng chức năng cả hai nước.

Cũng trong đêm 15-1, Công an TP Hà Nội tiếp tục phát hiện nhiều vi phạm khác tại phường Kim Liên, Hồng Hà và các xã Mỹ Đức, Quảng Bị. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện năm công dân Pakistan nhập cảnh bằng thị thực điện tử, di chuyển từ Đồng Nai ra Hà Nội và cư trú trái phép, chờ xin hỗ trợ về nước.

Các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, nhằm đảm bảo an ninh trật tự Thủ đô trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.