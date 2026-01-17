Công an TP.HCM tìm chủ xe máy liên quan 2 vụ cướp giật tài sản của Mã Chí Cường 17/01/2026 15:32

Ngày 17-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ cướp giật tài sản do Mã Chí Cường (24 tuổi, ngụ quận Tân Bình cũ, TP.HCM) thực hiện.

Theo điều tra, trong hai ngày 21 và 22-9-2024, Cường liên tiếp thực hiện hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận 7 và quận 8 cũ, TP.HCM. Phương tiện người này sử dụng để gây án là xe máy biển số 49V9-3056.

Công an TP.HCM nhanh chóng truy bắt Cường sau khi người này cướp giật tài sản trên đường phố. Ảnh: CA

Thủ đoạn của Cường là nhắm vào các nạn nhân đều là phụ nữ đang đi bộ trên đường và có đeo dây chuyền hoặc mang theo tài sản giá trị. Cường điều khiển xe máy tiếp cận ở cự ly gần, bất ngờ ra tay giật tài sản rồi tăng ga tẩu thoát. Do sự việc xảy ra quá nhanh, các nạn nhân hầu như không kịp phản ứng. Sau khi cướp được tài sản, Cường mang đi bán để ăn chơi, tiêu xài cá nhân.

Tại Cơ quan CSĐT, Cường khai chiếc xe máy trên được mua lại của một thanh niên không rõ lai lịch để làm phương tiện đi lại. Qua xác minh, xe máy biển số 49V9-3056 do chị ĐTN (42 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đứng tên. Làm việc với công an, chị N cho biết chiếc xe này đã bán từ trước nhưng không làm thủ tục sang tên.

Công an hiện đang tìm chủ của chiếc xe máy biển số 49V9-3056. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp của xe máy biển số 49V9-3056.

Đề nghị chủ sở hữu mang các giấy tờ liên quan đến liên hệ tại trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM; địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM (liên hệ cán bộ Hà Nguyễn Minh Hiền) để phối hợp giải quyết.