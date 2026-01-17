Thời tiết ngày 17-1: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ ngày nắng 17/01/2026 06:00

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17-1 trên cả nước tiếp tục phân hóa rõ rệt. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng mạnh của không khí lạnh, trời rét, sáng sớm có sương mù, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Từ khoảng ngày 20 đến 22-1, khả năng xuất hiện mưa rải rác, cần đề phòng băng giá, sương muối. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam chủ yếu ngày nắng, mưa chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối và đêm, thời tiết nhìn chung ổn định.