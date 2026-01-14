Đề xuất bầu cử sớm ở đặc khu Cồn Cỏ nếu thời tiết không thuận lợi 14/01/2026 12:32

(PLO)-Ngoài đặc khu Cồn Cỏ, ở các vùng sâu vùng xa, đi lại rất khó khăn, tỉnh Quảng Trị cũng sẽ đề xuất phương án phù hợp để người dân thuận tiện đi bầu cử.

Thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đến nay, tỉnh Quảng Trị đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời quán triệt các chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh.

Theo đó, có 77/78 đơn vị xã phường tại Quảng Trị thành lập đơn vị bầu cử. Đặc khu Cồn Cỏ hiện nay số dân dưới 1000 người nên không tổ chức HĐND ở cấp đặc khu; chỉ tổ chức đơn vị bầu cử để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Thể theo nguyện vọng của cơ sở, tỉnh Quảng Trị đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bầu cử sớm tại đặc khu Cồn Cỏ nếu như dự báo thời tiết vào ngày 15-3-2026 sẽ không thuận lợi.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng dự kiến đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép bầu cử sớm tại 16- 17 đơn vị cấp cơ sở. Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ xem xét cụ thể các điều kiện.

Về tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử, đối với bầu cử Quốc hội, tỉnh Quảng Trị được bầu 10 đại biểu; Hiệp thương lần thứ nhất đã giới thiệu 20 người ứng cử, đảm bảo số dư theo quy định trong đó có 4 người do Trung ương giới thiệu, 16 người do địa phương giới thiệu.

Về cơ cấu thành phần có 1 người là dân tộc thiểu số, 7 nữ, 1 người dưới 40 tuổi, 1 đại biểu tái cử cơ bản đảm bảo sự kết hợp giữa Trung ương và địa phương, giữa các lĩnh vực công tác theo định hướng của Trung ương.

Đối với bầu cử HĐND tỉnh, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 1 đã thống nhất số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026- 2031 được bầu là 62 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử là 108 người, đảm bảo số dư theo quy định. Cơ cấu thành phần người được giới thiệu ứng cử đảm bảo yêu cầu, trong đó có 43 nữ, 2 người dân tộc thiểu số, 20 người dưới 40 tuổi, 15 người ngoài Đảng, 5 doanh nghiệp, 2 đại biểu tôn giáo, 34 người tái cử.

Đối với cấp xã, 77/77 xã phường đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 1 theo kế hoạch. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026- 2031 được bầu là 1.627 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử là 2.957 người. Cấp xã đã đảm bảo theo các quy định của pháp luật và các định hướng, yêu cầu xây dựng chính quyền địa phương trong thời điểm mới.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, công bố đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị đang được triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Đồng thời, cũng tính toán các phương án để đảm bảo quyền được bầu cử của người dân và sẽ sắp xếp, tổ chức bầu cử ở các khu vực cho hợp lý. Đặc khu Cồn Cỏ có phương án riêng nếu thời tiết bất lợi, các vùng sâu vùng xa nếu người dân đi lại rất khó khăn sẽ tính toán một cách phù hợp.