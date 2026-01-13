An Giang: Đặc khu Thổ Châu được phép tổ chức bầu cử sớm 1 tuần so với quy định 13/01/2026 15:49

(PLO)- Do phải di chuyển bằng tàu và phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết trên biển, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đồng ý cho phép đặc khu Thổ Châu được bỏ phiếu vào ngày 8-3.

Ngày 13-1, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Hội đồng bầu cử Quốc gia đến kiểm tra công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại tỉnh An Giang.

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đồng ý cho phép đặc khu Thổ Châu được bỏ phiếu vào ngày 8-3, sớm hơn bảy ngày so với quy định (Trong ảnh: Người dân xã Thổ Châu, nay là đặc khu Thổ Châu bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026).Ảnh: CHÂU ANH

Báo cáo với đoàn, ông Nguyễn Hoàng Thông Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho biết toàn tỉnh có 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 774 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và bảy đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội.

Đến nay, An Giang đã thành lập Ủy ban bầu cử gồm 37 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử; còn đối với 102 xã, phường, đặc khu Ủy ban bầu cử có từ 9-17 thành viên.

Cạnh đó, Ủy ban bầu cử cũng thành lập bảy Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, tương ứng với bảy đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Đồng thời, thành lập 27 Ban bầu cử HĐND tỉnh, tương ứng với 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và thành lập 774 Ban bầu cử HĐND cấp xã tương ứng với 774 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Thông tin tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho hay: “Đặc khu Thổ Châu có vị trí cách xa đất liền hơn 200km, phải di chuyển bằng tàu và phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết trên biển. Do đó, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đồng ý cho phép đặc khu Thổ Châu được bỏ phiếu vào ngày 8-3, sớm hơn bảy ngày so với quy định”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HỮU

Theo ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang, Hồ Văn Mừng tổng kinh phí bầu cử trên địa bàn tỉnh khoảng 358 tỉ đồng. Trong đó, cấp tỉnh là 43 tỉ đồng, cấp xã là 315 tỉ đồng.

Đến nay, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết phân bổ 130 tỉ đồng, phần còn lại, An Giang đề nghị Bộ tài chính sớm phân bổ cấp bổ sung. Đồng thời kiến nghị Trung ương sớm tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử, để các địa phương tổ chức triển khai, thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh An Giang xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Từ đó, bám sát, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ chỉ đạo của Trung ương đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri để, đảm bảo quyền bầu cử của công dân, nhất là những người đang làm việc, học tập xa, người khuyết tật, người già yếu…