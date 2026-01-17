Thủ tướng: Cần thiết thì đối thoại chính sách, không để kiến nghị kéo dài 17/01/2026 21:57

(PLO)- Liên quan đến việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý trường hợp cần thiết đối thoại chính sách với các tổ chức, cá nhân để tạo sự đồng thuận, không để kiến nghị kéo dài…

Chiều 17-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật, chủ trì Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng đánh giá công tác xây dựng pháp luật, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách đạt được kết quả nổi bật, nhất là trong năm 2025.

Theo đó, tính công khai, minh bạch trong công tác xây dựng pháp luật được nâng lên; chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia xây dựng pháp luật được quan tâm, đầu tư thỏa đáng. Đặc biệt, sự phối hợp giữa Chính phủ với Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; xem xét, xử lý khối lượng lớn các phản ánh, kiến nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NHẬT BẮC

Không để tình trạng ‘luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư’

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả mà Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan đã đạt được trong năm 2025 và trong cả nhiệm kỳ vừa qua.

Kết quả rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong các quy định của pháp luật làm cơ sở, nguồn dữ liệu đáng tin cậy cho công tác hoàn thiện thể chế, kịp thời sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó, góp phần quan trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giải phóng nguồn lực phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước.

Dù vậy, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế, thách thức, như: Số lượng văn bản pháp luật cần tháo gỡ lớn; tiến độ, chất lượng cần rà soát, xử lý có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chậm so với thực tiễn; tình trạng ban hành văn bản hướng dẫn thực thi pháp luật còn chậm…

Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới, khối lượng công việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và rà soát, tổ chức thực hiện xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật còn rất lớn. Ông yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải đề cao tinh thần chủ động, chịu trách nhiệm toàn diện việc chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế của ngành mình, lĩnh vực mình phụ trách; bảo đảm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, không để tình trạng "luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư".

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, sử dụng kết quả tại báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" do quy định pháp luật giai đoạn 2020-2025 là nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới…; kịp thời đề xuất đưa vào chương trình lập pháp, trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát, bảo đảm xác định chính xác nội dung, thực hiện phương án xử lý và thời gian xử lý đối với những nội dung được xác định là khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, nhất là liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp và các vướng mắc, khó khăn trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, chủ động trao đổi việc thực hiện xử lý kết quả rà soát đối với những nội dung đề nghị chuyển cơ quan khác xử lý. Đồng thời, rà soát kỹ những nội dung giải trình không có vướng mắc, bất cập, trả lời bằng văn bản tới cơ quan, tổ chức, cá nhân đã kiến nghị; trường hợp cần thiết đối thoại chính sách với các tổ chức, cá nhân để tạo sự đồng thuận, không để kiến nghị kéo dài…

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm kết nối, liên thông, kịp thời xử lý, giải quyết các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Ông phân công Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp tục chỉ đạo Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, báo cáo Thủ tướng, Trưởng Ban theo quy định.

Thực hiện đột phá về thể chế

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phải tiếp tục xác định "thể chế là đột phá của đột phá" để có cách ứng xử phù hợp cả trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, bố trí, huy động nguồn lực con người, cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật.

Ông yêu cầu phải xác định thể chế, pháp luật vừa là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thực hiện đột phá về thể chế để chuyển đổi từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” thành lợi thế cạnh tranh; xoay chuyển tình thế trong huy động nguồn lực phục vụ tăng trưởng 2 con số trong những năm tới đây.

Cùng với đó, đổi mới tư duy làm luật từ tập trung quản lý sang kiến tạo, phục vụ; từ bỏ tư duy không quản được thì cấm và phải không biết thì không quản; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ai làm tốt nhất thì giao.

Sau cùng, Thủ tướng lưu ý tinh thần "xây dựng luật pháp phục vụ phát triển là cơ bản, chiến lược, lâu dài; phục vụ cho phòng, chống là thường xuyên, quan trọng". Ông mong các bộ, ngành, cơ quan, thành phố tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng pháp luật, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách. Mục tiêu là kết quả năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn; thể chế, pháp luật thực sự là nguồn lực, động lực, mục tiêu của quá trình phát triển đất nước nhanh, bền vững.