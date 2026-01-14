Thủ tướng: Phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050 là sứ mệnh và cam kết hành động 14/01/2026 19:53

(PLO)- Nhấn mạnh đưa Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050 không chỉ là lời hứa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Chiều 14-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, chủ trì Phiên họp lần thứ sáu của Ban Chỉ đạo.

Phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050 không chỉ là lời hứa

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đã trở thành vấn đề toàn cầu, thách thức với toàn nhân loại, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và rất khốc liệt.

Trong đó Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Riêng năm 2025 Việt Nam chịu hậu quả của 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, làm 420 người chết, 730 người bị thương, tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 100.000 tỉ đồng.

Theo Thủ tướng Chính phủ, những mất mát vừa qua là lời cảnh báo, là yêu cầu cấp bách đặt ra đối với Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo các ý kiến tại hội nghị, thời gian qua, Việt Nam cũng tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu, thu hút thêm nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong nước.

Bộ Xây dựng đã hoàn thiện trình ban hành nhiều chính sách mới, thu hút vốn tư nhân vào các dự án đường sắt, đường sắt đô thị; phát triển đô thị xanh và bền vững.

Việc chuyển đổi các phương tiện sang sử dụng điện đã có những thay đổi rõ rệt. Từ 2022 đến nay, ô tô điện tăng hơn 28 lần, xe buýt điện tăng 4 lần. Cả nước có gần 600 công trình được đánh giá, chứng nhận là công trình xanh.

Nhiều doanh nghiệp chuyển hướng mạnh mẽ sang đầu tư xanh, công nghệ sạch, mô hình phát thải thấp. Các tập đoàn nhà nước đã tiên phong trong phát triển năng lượng bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh đưa Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050 không chỉ là lời hứa mà là cam kết hành động. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc cùng các nước, đóng góp tích cực, hiệu quả vào ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu là sứ mệnh quan trọng của Việt Nam.

Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện các cam kết tại COP26 trong bối cảnh khó khăn, phức tạp, biến động.

Song, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ, dự án trong khuôn khổ Tuyên bố JETP và AZEC còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Việc thực hiện các đóng góp về giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) chưa được quan tâm nhiều. Việc nội luật hóa các cam kết quốc tế ở một số ngành, lĩnh vực còn chậm; một số văn bản hướng dẫn triển khai chưa được ban hành kịp thời.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, Việt Nam phải đồng thời giải bài toán khó giữa tăng trưởng nhanh và bảo vệ môi trường, phát triển nhanh, xanh, bền vững, giảm phát thải khi nguồn lực có hạn.

"Phấn đấu đưa Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050 không chỉ là lời hứa mà là cam kết hành động, là sứ mệnh chính trị của quốc gia; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân", Thủ tướng nói.

Phát triển hệ thống sạc điện cho phương tiện giao thông

Chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ cụ thể, về thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Công Thương thí điểm phân bổ hạn ngạch cho các nhà máy nhiệt điện, các cơ sở sản xuất sắt, thép, xi măng ngay sau khi được phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho năm 2025-2026.

Bộ Tài chính được giao chủ trì sớm thành lập, đưa vào vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon; hoàn thiện các quy định quản lý liên quan.

Bộ NN&MT chủ trì hoàn thiện thủ tục trình Chính phủ xem xét, ban hành nghị định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng trong tháng 1-2026.

Còn Bộ Xây dựng được yêu cầu xây dựng lộ trình xanh hóa ngành giao thông; các bộ ngành, địa phương tăng tốc triển khai các nhiệm vụ chuyển giao công nghệ tiên tiến nhằm điện khí hoá giao thông, phát triển giao thông xanh và hạ tầng xanh.

Bộ Công Thương chủ trì phát triển hệ thống sạc điện, năng lượng xanh cho phương tiện giao thông; sản xuất, cung ứng điện, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu hóa thạch đáp ứng nhu cầu trong nước.

Thủ tướng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: VGP

Bộ KH&CN xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc điện/hydro cho xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Bộ Tài chính chủ trì tham mưu cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển phương tiện, hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển giao thông sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường; Bộ NN&MT đề xuất các quy định về xử lý pin của phương tiện giao thông điện.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng, nhất là quán triệt tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị.

Về phát triển tài chính xanh, tín dụng xanh, Thủ tướng yêu cầu NHNN sớm hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành nghị định quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn trong tháng 1-2026.

Bộ Công Thương được yêu cầu chủ trì cùng Bộ NN&MT triển khai các nhiệm vụ liên quan truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn, quy định chuyển đổi xanh.

Cùng với đó, Bộ NN&MT nghiên cứu đề xuất xây dựng nghị quyết mới (thay thế Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường).