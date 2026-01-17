Video: Thủ đô rực rỡ cờ hoa trước thềm Đại hội XIV 17/01/2026 08:00

(PLO)- Những ngày này, khắp các tuyến phố thủ đô Hà Nội đã khoác lên mình diện mạo rực rỡ chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội XIV dự kiến diễn ra trong bảy ngày với 1.586 đại biểu tham dự. Công tác trang trí không chỉ làm đẹp mỹ quan đô thị mà còn góp phần lan tỏa không khí phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô trước thềm sự kiện lớn của đất nước.

Những ngày này, trên nhiều trục đường chính và các nút giao thông quan trọng của Hà Nội, hệ thống cờ, băng rôn, pano và áp phích đã được bố trí đồng bộ. Tại khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử, biểu tượng búa liềm kích thước lớn cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc được đặt trang trọng tại nút giao Điện Biên Phủ - Độc Lập - Chu Văn An.