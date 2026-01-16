Tây Ninh: Gần 142 tỉ đồng đầu tư các công trình chào mừng Đại hội XIV tại Cần Giuộc 16/01/2026 14:09

(PLO)- Nhiều công trình văn hóa, giáo dục, giao thông tại xã Cần Giuộc được khánh thành, khởi công với tổng vốn gần 142 tỉ đồng, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 16-1-2026, xã Cần Giuộc (Tây Ninh) tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình văn hóa, giáo dục, giao thông nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Ông Phạm Văn Bốn, Bí thư xã Cần Giuộc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Phạm Văn Bốn, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giuộc, việc tổ chức các hoạt động và công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng mang ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Các công trình được triển khai không chỉ mang giá trị chào mừng sự kiện chính trị trọng đại mà còn góp phần cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng bằng những phần việc thiết thực, gắn trực tiếp với lợi ích của người dân, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Trước đó, nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng ủy xã Cần Giuộc đã chỉ đạo hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 công trình thuộc các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và giao thông, với tổng kinh phí 7 tỉ đồng, toàn bộ từ nguồn xã hội hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khởi công các công trình trọng điểm. Ảnh: HUỲNH DU

Tiếp nối kết quả này, trong đợt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xã Cần Giuộc tiếp tục khởi công 5 công trình mới với tổng kinh phí gần 142 tỉ đồng. Trong đó có 2 công trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, trị giá 5,5 tỉ đồng.

Đặc biệt, cầu Rạch Dừa là công trình trọng điểm, có tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng, thể hiện sự đồng thuận, đồng hành của doanh nghiệp và Nhân dân đối với quá trình phát triển của địa phương.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh và địa phương đã thực hiện nghi thức khởi công công trình đường Tổ 16, ấp Phước Thuận, với tổng kinh phí 4,5 tỉ đồng. Đây là 1 trong 5 công trình mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và phục vụ đời sống người dân.