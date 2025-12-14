Tây Ninh sắp khởi công khu công nghiệp gần 2.350 tỉ đồng và khách sạn Hilton Garden 14/12/2025 11:30

Ngày 14-12, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương sẽ tổ chức khởi công hai dự án trọng điểm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hai dự án gồm khu công nghiệp Hiệp Thạnh (giai đoạn 1) và khu phức hợp khách sạn Hilton Garden INN.

Phối cảnh trong khu công nghiệp Hiệp Thạnh. Ảnh: Ban QLKKT

Trong đó, khu công nghiệp Hiệp Thạnh (giai đoạn 1) được triển khai tại xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh với diện tích hơn 495ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.350 tỉ đồng. Dự án do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm chủ đầu tư và dự kiến khởi công vào ngày 19-12. Đây là dự án có quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng công nghiệp của tỉnh.

Khu công nghiệp Hiệp Thạnh được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển kinh tế – xã hội toàn tỉnh. Khi đi vào triển khai, dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách địa phương, đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư trong và ngoài khu vực.

Phối cảnh dự án khách sạn Hilton Garden. Ảnh: Ban QLKKT

Song song với dự án công nghiệp, khu phức hợp khách sạn Hilton Garden INN cũng là điểm nhấn quan trọng trong phát triển đô thị và dịch vụ. Dự án được xây dựng tại phường Tân Ninh nhằm phục vụ nhu cầu lưu trú, tổ chức sự kiện và hoạt động kinh doanh tại khu vực trung tâm đô thị của tỉnh.

Phối cảnh dự án Hilton Garden INN với quy mô 24 tầng. Ảnh: Ban QLKKT

Công trình có quy mô 24 tầng, bao gồm khách sạn 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế cùng các hạng mục như không gian hội nghị, khu thương mại, không gian cộng đồng và nhiều tiện ích đa năng. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại trung tâm đô thị Tây Ninh.

Việc khởi công đồng loạt hai dự án trong lĩnh vực công nghiệp và đô thị – dịch vụ cho thấy quyết tâm của tỉnh Tây Ninh trong việc xây dựng nền tảng hạ tầng đồng bộ, tạo tiền đề quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời gian tới.