Tây Ninh khởi công dự án nhà ở xã hội chào mừng Đại hội đảng bộ 07/10/2025 12:18

(PLO)- Tỉnh Tây Ninh khởi công Khu nhà ở xã hội tại xã Mỹ Hạnh với tổng vốn đầu tư 1.638 tỉ đồng nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất.

Ngày 7-10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công khu nhà ở xã hội tại xã Mỹ Hạnh. Đây cũng là một trong ba công trình lớn, trọng điểm được khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ngoài dự án này, hai dự án còn lại là nâng cấp, cải tạo ĐT.830C và khai trương Trung tâm Thương mại AEON Tân An.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, hiện nay, khu vực Đức Hòa có 13 khu công nghiệp, 20 cụm công nghiệp. Nhà ở xã hội trên địa bàn Đức Hòa hiện có 1.435 căn, nhu cầu đến năm 2030 là 38.448 căn. Trên địa bàn Đức Hòa hiện có 150.000 lao động, trong có 100.000 người lao động nhập cư.

Việc đầu tư nhà ở xã hội trong thời gian qua tỉnh gặp nhiều khó khăn vì loại hình này không phát triển nhiều, các nhà đầu tư ít quan tâm.

Khu đất công trình khởi công dự án nhà ở xã hội ở xã Mỹ Hạnh. Ảnh: HUỲNH DU

"Việc xây dựng nhà ở xã hội cần đảm bảo giá bán hợp lý, phù hợp cho người lao động. Mục tiêu là để người lao động có cuộc sống tốt hơn, đảm bảo chính sách an cư có ý nghĩa, nhân văn, đem lại giá trị thiết thực trong đời sống. Từ việc có nhà ở ổn định, giúp cho người công nhân, lao động có chỗ ở tốt, con cái được sống trong môi trường lành mạnh, học hành đến nơi đến chốn" - ông Út nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: HUỲNH DU

Công trình khu nhà ở xã hội tại xã Mỹ Hạnh có 3 tháp chung cư cao 27 tầng với 1.646 căn hộ, quy mô dự án hơn 1,8ha với tổng vốn đầu tư 1.638 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Phương Mai Long An làm chủ đầu tư.

Công trình nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Việc đồng loạt khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm lần này không chỉ đem lại hiệu quả thiết thực về hạ tầng, thương mại và ổn định đời sống dân sinh, mà còn thể hiện quyết tâm phát triển bền vững, tạo khí thế mới trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất.