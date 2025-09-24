Tây Ninh sắp khởi công, khánh thành 3 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng 24/09/2025 17:20

Ngày 24-9, thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết trong tháng 10-2025, tỉnh sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành 3 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 4.500 tỉ đồng. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đường tỉnh 83C dự kiến khởi công vào ngày 3-10 tới đây. Ảnh: VIỆT HẰNG

Cụ thể, ngày 3-10, tỉnh sẽ khởi công dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT.830C tại xã Bến Lức, dài khoảng 9 km. Tuyến đường có điểm đầu giao Nguyễn Hữu Thọ, điểm cuối kết nối ranh TP.HCM.

0,7 km đầu sẽ được mở rộng 4 làn xe, còn 8,3 km tiếp nối mở rộng 6 làn. Dự án có tổng vốn 1.850,946 tỉ đồng từ ngân sách, tín dụng và các nguồn hợp pháp khác, hứa hẹn tăng cường liên kết vùng.

Aeon Tân An sẽ khánh thành vào ngày 4-10 tới đây. Ảnh: NGUYỄN HUY

Ngày 4-10, Công ty TNHH AEON Việt Nam sẽ khánh thành Trung tâm thương mại Aeon Tân An tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Công trình có diện tích 21.870m2, tổng mức đầu tư 1.076 tỉ đồng. Đây sẽ là không gian mua sắm, vui chơi hiện đại, góp phần thúc đẩy thương mại – dịch vụ của địa phương.

Tiếp đó, ngày 7-10, tỉnh khởi công Khu nhà ở xã hội tại xã Mỹ Hạnh gồm 3 tháp chung cư cao 27 tầng với 1.646 căn hộ. Tổng vốn đầu tư 1.638 tỉ đồng. Công trình nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Việc đồng loạt khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm lần này không chỉ đem lại hiệu quả thiết thực về hạ tầng, thương mại và đời sống dân sinh, mà còn thể hiện quyết tâm phát triển bền vững, tạo khí thế mới trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh.