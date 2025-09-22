Vành đai 3 qua Tây Ninh cán mốc 82% khối lượng, chạy nước rút về đích 22/09/2025 18:05

(PLO)- Dự án Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh đang tăng tốc thi công, nhiều gói thầu đã vượt 82%, hứa hẹn về đích đúng tiến độ.

Ngày 22-9, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh) cho biết, dự án thành phần 7 đường Vành đai 3 TP.HCM đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài 6,37 km, tổng mức đầu tư 3.040 tỉ đồng, sử dụng 75% vốn ngân sách Trung ương và 25% vốn ngân sách tỉnh.

Video: Vành đai 3 qua Tây Ninh cán mốc 82% khối lượng, chạy nước rút về đích

Hiện dự án Vành đai 3 qua Tây Ninh đã hoàn thành hơn 82% tổng khối lượng sau gần 27 tháng triển khai. Theo kế hoạch, công trình sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2025 và chính thức đưa vào khai thác từ năm 2026.

Vành đai 3 qua Tây Ninh đã hoàn thành hơn 82% tổng khối lượng sau gần 27 tháng triển khai

"Điểm cuối tuyến Vành đai 3 tại xã Lương Hòa (Tây Ninh) đã kết nối vào cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TP.HCM – Trung Lương, tạo sự liền mạch quan trọng trong hệ thống giao thông khu vực. Các đơn vị thi công hiện tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành tuyến chính trước ngày 16-12-2025" - ông Hùng nói.

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị thi công đã huy động hơn 150 công nhân và thiết bị tập trung hoàn thiện mặt đường và lề đường. Công nhân lái xe lu nền đường làm việc từ sáng đến 22 giờ hằng ngày, đảm bảo đến 31-10 tiến hành thông xe kỹ thuật, 31-12 bàn giao công trình cho Trung ương.

Hơn 150 công nhân và thiết bị tập trung hoàn thiện mặt đường và lề đường

Tại gói XL1, Ông Trần Ngọc Tiến, Phó phòng giao thông Công ty cổ phần giao thông Sài Gòn thuộc Liên danh Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Đại Á Châu cho biết: "Đơn vị bố trí 50 cán bộ công nhân viên và 25 xe cơ giới túc trực làm việc từ sáng đến 22 giờ đêm, trừ khi mưa lớn, hết mưa thì tiếp tục vận hành xe lu và làm xuyên lễ".

Các công nhân tích cực thi công trên công trường.

Theo ông Tiến, cuối tháng 9 sẽ hoàn thiện mặt đường để trong tháng 10 hoàn thiện bê tông nhựa để thông xe kỹ thuật, đảm bảo công trình hoàn thành đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, đưa vào vận hành khai thác đầu năm 2026.

Cầu Tân Bửu và nút giao Tân Long đã dần hình thành.

Hiện nay, trên công trường đầu cầu tuyến chính cao tốc đã hoàn thành, hoàn thiện một cống băng ngang đường sau mố, hoàn thiện đắp cát nền đường, hoàn thành hào kỹ thuật nút giao Tân Long kết nối đường tỉnh 830C và 830D.

Đoạn kết nối Vành đai 3 với hai cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương đang tăng tốc để hoàn thành.

Tuyến chính phần mở rộng cao tốc Bến Lức - Long Thành (đoạn điều chỉnh bổ sung) đã hoàn thành mặt đường bê tông nhựa; hoàn thành vượt ngang Vành đai 3; cầu quay đầu đã hoàn thành công tác bê tông mặt cầu, gờ lan can và đang thảm bê tông nhựa mặt cầu. Các nhánh kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành bàn giao cho VEC thông xe tạm.

Các công nhân đang tích cực thi công để công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Để đảm bảo đúng tiến độ của dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, địa phương luôn động viên và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và có kế hoạch tăng cường bù tiến độ chậm.