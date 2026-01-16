Giới thiệu ông Nguyễn Văn Được ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI 16/01/2026 16:01

Ngày 16-1, Văn phòng UBND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Thường trực UBND TP.HCM, lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: LÊ THOA

Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huỳnh Thị Thanh Hiền giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử theo quy định. Bà Hiền cũng giới thiệu lý lịch trích ngang và tiến hành thảo luận đối với từng người được giới thiệu ứng cử.

Theo bà Huỳnh Thị Thanh Hiền, hội nghị có 96 cử tri tham dự, chiếm 85,71% số cử tri được triệu tập.

Trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm, các cử tri đã biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tay.

100% cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI. Ảnh: HÀ TRANG - MINH THƯ

Kết quả, 100% cử tri đồng ý giới thiệu bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, 100% cử tri cũng biểu quyết đồng ý giới thiệu các cá nhân ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, Trần Thị Diệu Thúy và Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thùy Linh.