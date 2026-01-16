Bí thư phường làm Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Huế 16/01/2026 16:24

(PLO)- Ông Lê Văn Cường, Bí thư Đảng ủy phường Phú Bài vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Huế.

​Chiều 16-1, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Tài chính TP.

Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn trao quyết định cho ông Lê Văn Cường.

​Theo đó, UBND TP quyết định tiếp nhận ông Lê Văn Cường (Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài) đến công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.

Thời hạn bổ nhiệm ông Cường là 5 năm, kể từ ngày 13-1-2026 đến 12-1-2031.

​Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Huế đánh giá cao năng lực của ông Cường. Đồng thời mong muốn trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc sẽ phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh để tham mưu hiệu quả công tác quản lý tài chính, góp phần vào sự phát triển của TP.

Lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa chúc mừng ông Lê Văn Cường.

​Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Lê Văn Cường khẳng định sẽ nỗ lực học hỏi, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.