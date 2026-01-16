Công an phường Tân Sơn Nhất mở cao điểm tăng cường kiểm tra cư trú, tấn công trấn áp tội phạm 16/01/2026 09:20

(PLO)- Công an phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM mở cao điểm “50 ngày đêm” tăng cường kiểm tra cư trú, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập lại trật tự đô thị và kết hợp tấn công, trấn áp tội phạm.

Cao điểm 50 ngày đêm ở phường Tân Sơn Nhất: Siết trật tự đô thị, tăng cường kiểm tra cư trú. Ảnh: PHẠM HẢI

Sáng 16-1, Công an phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè; thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị; đồng thời triển khai cao điểm 50 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra cư trú kết hợp tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn phường.

Tham dự buổi lễ có ông Đoàn Văn Đủ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND phường; chỉ huy Đội CSGT Bàn Cờ cùng Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Sơn Nhất.

Đợt ra quân được triển khai theo Kế hoạch số 76/KH-CATP ngày 8-1-2026 của Công an TP.HCM về tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè; Thông báo số 229/TB-CATP ngày 13-1-2026 về việc tổ chức lễ ra quân lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị; cùng Kế hoạch số 137/KH-CATP ngày 12-1-2026 về cao điểm 50 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra cư trú kết hợp tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn TP.HCM.

Ông Đoàn Văn Đủ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Đủ, Chủ tịch UBND phường cho biết thời gian qua, công tác quản lý trật tự đô thị và quản lý cư trú trên địa bàn phường đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa nhanh, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu đỗ phương tiện sai quy định, sử dụng trái phép không gian công cộng vẫn còn tái diễn tại một số tuyến đường, khu dân cư. Điều này đã ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và đời sống người dân.

Lễ ra quân thể hiện quyết tâm của Đảng ủy, UBND phường trong việc lập lại kỷ cương, trật tự đô thị, xây dựng phường Tân Sơn Nhất văn minh, sạch đẹp, an toàn; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Sơn Nhất cùng các lực lượng chức năng tham gia lễ ra quân, sẵn sàng triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và an ninh trật tự. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong đợt cao điểm này, UBND phường yêu cầu các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng tái chiếm sau ra quân; phát huy vai trò phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và khu phố, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giữ gìn trật tự đô thị.

Ngay sau lễ phát động, 6 giờ 30 phút, các tổ công tác của Công an phường Tân Sơn Nhất đã đồng loạt ra quân trên các tuyến đường trọng điểm, sử dụng phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ để kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần giữ vững trật tự đô thị và an ninh trật tự trên địa bàn.

Một số hình ảnh trong buổi lễ ra quân sáng 16-1:

Đợt ra quân nhằm xây dựng phường Tân Sơn Nhất văn minh, sạch đẹp, an toàn, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngay sau lễ phát động, các tổ công tác sử dụng phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm của phường. Ảnh: PHẠM HẢI

Hoạt động ra quân được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp giữa Công an phường, lực lượng trật tự đô thị và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Cao điểm 50 ngày đêm tập trung tổng rà soát hộ, nhân khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Ảnh: PHẠM HẢI

Hoạt động ra quân diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, thể hiện quyết tâm không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sau xử lý. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng chức năng quyết tâm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Ảnh: PHẠM HẢI