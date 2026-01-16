Công an phường Tân Sơn Nhất mở cao điểm tăng cường kiểm tra cư trú, tấn công trấn áp tội phạm

Sáng 16-1, Công an phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè; thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị; đồng thời triển khai cao điểm 50 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra cư trú kết hợp tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn phường.
Tham dự buổi lễ có ông Đoàn Văn Đủ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND phường; chỉ huy Đội CSGT Bàn Cờ cùng Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Sơn Nhất.
Đợt ra quân được triển khai theo Kế hoạch số 76/KH-CATP ngày 8-1-2026 của Công an TP.HCM về tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè; Thông báo số 229/TB-CATP ngày 13-1-2026 về việc tổ chức lễ ra quân lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị; cùng Kế hoạch số 137/KH-CATP ngày 12-1-2026 về cao điểm 50 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra cư trú kết hợp tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn TP.HCM.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Đủ, Chủ tịch UBND phường cho biết thời gian qua, công tác quản lý trật tự đô thị và quản lý cư trú trên địa bàn phường đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa nhanh, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu đỗ phương tiện sai quy định, sử dụng trái phép không gian công cộng vẫn còn tái diễn tại một số tuyến đường, khu dân cư. Điều này đã ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và đời sống người dân.
Lễ ra quân thể hiện quyết tâm của Đảng ủy, UBND phường trong việc lập lại kỷ cương, trật tự đô thị, xây dựng phường Tân Sơn Nhất văn minh, sạch đẹp, an toàn; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Trong đợt cao điểm này, UBND phường yêu cầu các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng tái chiếm sau ra quân; phát huy vai trò phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và khu phố, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giữ gìn trật tự đô thị.
Ngay sau lễ phát động, 6 giờ 30 phút, các tổ công tác của Công an phường Tân Sơn Nhất đã đồng loạt ra quân trên các tuyến đường trọng điểm, sử dụng phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ để kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần giữ vững trật tự đô thị và an ninh trật tự trên địa bàn.
Một số hình ảnh trong buổi lễ ra quân sáng 16-1: