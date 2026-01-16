Khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam 16/01/2026 13:19

(PLO)- Nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên được khởi công xây dựng; đây là mảnh ghép cuối cùng và quan trọng nhất để Việt Nam hoàn thiện, khép kín quy trình sản xuất chip, tiến tới tự chủ công nghệ lõi.

Sáng 16-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: NHẬT BẮC

Theo Viettel, để cho ra đời một con chip hoàn chỉnh cần trải qua 6 công đoạn: Định nghĩa sản phẩm, thiết kế hệ thống, thiết kế chi tiết, chế tạo chip, đóng gói - đo kiểm và tích hợp - thử nghiệm.

Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia vào 5/6 công đoạn này. Tuy nhiên, công đoạn chế tạo chip - khâu phức tạp, tinh vi và then chốt nhất thì trong nước vẫn chưa thể thực hiện. Việc xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn sẽ giúp hoàn thiện và khép kín toàn bộ quy trình sản xuất chip bán dẫn ngay tại Việt Nam.

Dự án được triển khai trên diện tích 27 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao và Nghị quyết của Chính phủ. Nhà máy được định hướng trở thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip, đáp ứng nhu cầu cho các ngành công nghiệp trọng yếu như: Hàng không vũ trụ, viễn thông, IoT, sản xuất ô tô, thiết bị y tế và tự động hóa.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan gian trưng bày. Ảnh: NHẬT BẮC

Chế tạo chip được đánh giá là một trong những quy trình đòi hỏi kỷ luật và độ chính xác cao nhất hiện nay. Từ một tấm wafer silic tinh khiết, để thành hình một con chip phải trải qua 1.000 bước công nghệ liên tiếp, kéo dài trong suốt 3 tháng. Chỉ một sai lệch siêu nhỏ ở bất kỳ khâu nào cũng có thể phá hỏng toàn bộ dây chuyền.

Việc làm chủ được quy trình này đòi hỏi năng lực tổ chức, quản trị và trình độ công nghệ cực cao. Viettel cho biết đã kiên trì theo đuổi chiến lược công nghệ lõi trong nhiều năm, chủ động đào tạo nhân lực chuyên sâu, hợp tác quốc tế và tích lũy kinh nghiệm từ các hoạt động nghiên cứu, thiết kế chip trước đó.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 với lộ trình bài bản, từ xây dựng nhà máy, tiếp nhận chuyển giao công nghệ đến hoàn thiện quy trình và vận hành. Về dài hạn, nhà máy được quy hoạch để mở rộng quy mô, tạo nền tảng cho Việt Nam tiếp cận các công nghệ bán dẫn tiên tiến hơn.

Việc khởi công nhà máy là cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng năng lực công nghệ của Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "tự chủ công nghệ, vững bền tương lai".