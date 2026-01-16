Đồng Nai thông qua nghị quyết về dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành 16/01/2026 11:48

(PLO)- Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua 4 nghị quyết quan trọng về lĩnh vực giao thông và đất đai.

Sáng 16-1, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề).

Phát biểu tại kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định 4 nội dung quan trọng. Các nội dung này có ý nghĩa lớn đối với định hướng phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ. Ảnh: VŨ HỘI.

Cụ thể, HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết thống nhất UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đây là trục kết nối giao thông chiến lược giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Thứ hai, các đại biểu xem xét đưa Dự án đường Vành đai 4 – TP.HCM vào danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh. Đây là dự án liên vùng quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối và mở ra không gian phát triển mới cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

HĐND tỉnh đã thống nhất và thông qua 4 nghị quyết quan trọng về lĩnh vực giao thông, đất đai. Ảnh: VŨ HỘI.

Thứ ba, HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án mương thoát nước mưa và nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico mở rộng.

Cuối cùng, kỳ họp thông qua Nghị quyết về danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (bổ sung lần 1 năm 2026). Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, các đại biểu đã thống nhất thông qua 4 nghị quyết nêu trên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VŨ HỘI.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh các nghị quyết này là cơ sở pháp lý để tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đầu tư. Điều này góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống nhân dân.

Bà đề nghị UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai các nghị quyết với tinh thần chủ động, quyết liệt và đúng quy định pháp luật.