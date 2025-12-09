HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét tờ trình dự thảo bảng giá đất 09/12/2025 11:10

(PLO)- Trong kỳ họp lần này HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét 45 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng, trong đó có bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh.

Sáng 9-12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2025). Theo dự kiến chương trình kỳ họp diễn trong 2, ngày 9 và 10-12.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội của Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 8. Ảnh: VŨ HỘI.

Trong đó, kinh tế tăng trưởng tốt, GRDP năm 2025 ước tăng 9,63%, vượt mục tiêu Chính phủ giao (8,5%), đứng đầu cả nước về mức độ hoàn thành mục tiêu và xếp thứ 7 cả nước về tốc độ tăng GRDP.

Năm 2025 đến nay đạt kết quả tích cực tổng thu ngân sách đạt trên 84.540 tỉ đồng (đạt 120% kế hoạch Thủ tướng giao, 114% kế hoạch HĐND tỉnh giao). Dự ước cả năm 2025 thu 100.000 tỉ đồng, đạt 134% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tỉnh đã đấu giá thành công 4 khu đất với tổng thu 9.475 tỉ đồng. Dự kiến đến hết năm 2025, tổng số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất sẽ đạt mục tiêu 21.000 tỉ đồng, nâng tổng số thu ngân sách dự kiến năm 2025 lên mức 100.000 tỉ đồng, tạo nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển của tỉnh.

Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt trên 163.000 tỉ đồng, vốn đầu tư FDI đạt trên 3 tỉ USD. Năm 2025, tổng vốn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và bổ sung tăng vốn khoảng 133.090 tỉ đồng. Đầu tư công ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 là 25.221 tỉ đồng, đạt 111% so với kế hoạch Thủ tướng giao

Trên địa bàn tỉnh có 81 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ cao và 1 khu kinh tế được quy hoạch với tổng diện tích 65.984,77 ha, tỉ lệ lấp đầy 76%. Dự kiến ngày 19-12, tỉnh Đồng Nai sẽ khởi động xây dựng hạ tầng 3 khu công có quy mô lớn và vị trí gần Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn báo cáo kết quả kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025. Ảnh: VŨ HỘI

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có hiệu quả rõ rệt sau khi thực hiện chính quyền hai cấp. Bộ máy được tinh gọn, phân cấp và ủy quyền rõ ràng; biên chế được phân bổ kịp thời, bổ sung nhân lực cho các xã, phường còn thiếu.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng nêu số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc như giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; nhiều chủ đầu tư khó hoàn thành kế hoạch năm.

Tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch còn chậm do quy trình phức tạp. Các dự án lớn gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện. Một số dự án đầu tư còn vướng mắc về pháp lý, chưa được tháo gỡ triệt để...

Trong kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ xem xét 44 tờ trình dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực do UBND tỉnh trình như: Kế hoạch đầu tư công năm 2026; chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư (PPP); danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 3); danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất tại Đồng Nai.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Đặc biệt, trong kỳ họp lần này HĐND tỉnh xem xét có tờ trình dự thảo nghị quyết ban hành quy định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026 của UBND tỉnh Đồng Nai. Đây là nội dung mà người dân trên địa bàn tỉnh hết sức quan tâm.

Cùng với đó, là các tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định về: Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026-2030; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh Đồng Nai...