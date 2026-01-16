Ra mắt hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận 16/01/2026 10:45

(PLO)- Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận là minh chứng cụ thể cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số.

Sáng 16-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ ra mắt hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận.

Đây là nền tảng thông tin đa phương tiện phục vụ toàn ngành trên cả nước. Hệ thống giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương ứng dụng. Ảnh: TTXVN.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, hệ thống này đồng thời là kênh tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh của nhân dân gửi tới các cơ quan Đảng, Nhà nước. Việc này góp phần phục vụ công tác tham mưu xây dựng chính sách hướng tới người dân và mục tiêu kiến tạo phát triển.

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc ra mắt ứng dụng không chỉ là sự kiện công nghệ mà là minh chứng cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số.

Theo Thường trực Ban Bí thư, ứng dụng ra đời nhằm tăng cường cung cấp thông tin chính thống, kịp thời định hướng tư tưởng và tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Ông yêu cầu ứng dụng phải trở thành kênh thông tin tin cậy, giúp đưa chính sách đến nhân dân một cách nhanh chóng, trực quan. Đây cũng là công cụ đắc lực để nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và kịp thời phát hiện những vấn đề nhạy cảm từ cơ sở.

Nhấn mạnh việc ra mắt mới chỉ là bước khởi đầu, Thường trực Ban Bí thư cho rằng điều quan trọng là tổ chức vận hành hiệu quả. Ông đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thiện ứng dụng theo hướng đồng bộ, dễ sử dụng và bảo đảm an toàn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định: Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận là minh chứng cụ thể cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số. Ảnh: TTXVN.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý công nghệ phải phục vụ con người và nhiệm vụ chính trị, tuyệt đối không hình thức hay chạy theo phong trào. Mỗi tính năng phải có mục tiêu và hiệu quả cụ thể.

“Công tác biên tập, kiểm duyệt, cập nhật thông tin phải được đặt lên hàng đầu, coi đây là yếu tố quyết định uy tín và sức lan tỏa của ứng dụng” - Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Cùng với đó, việc vận hành phải gắn chặt với đổi mới phương thức làm việc, tăng cường tương tác, lắng nghe và đối thoại thay vì chỉ truyền tải thông tin một chiều.

Về việc đánh giá hiệu quả, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh không đo lường bằng số lượng cài đặt. Thay vào đó, phải đánh giá bằng tốc độ phản ứng trước các vấn đề nóng, tỉ lệ hài lòng của người dân và khả năng định hướng trên không gian mạng.

Theo Thường trực Ban Bí thư, mọi ứng dụng đều phải đem lại hiệu quả thực chất, đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.