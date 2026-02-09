Doanh trại Sư đoàn 9 rộn ràng đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 09/02/2026 08:00

(PLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, doanh trại Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ cổng đơn vị, các tuyến đường nội bộ đến khu nhà ở, nhà làm việc đều được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp, tràn ngập sắc xuân, tạo không khí ấm áp cho cán bộ, chiến sĩ đón năm mới xa nhà.

Theo ghi nhận của PLO, công tác chuẩn bị Tết tại Sư đoàn 9 được triển khai sớm, đồng bộ. Quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đón Tết toàn diện, vừa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, vừa bảo đảm duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Trong dịp Tết, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; rà soát, luyện tập các phương án bảo vệ đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và doanh trại. Công tác quản lý quân số, quản lý kỷ luật được tăng cường; các phân đội trực Tết được quán triệt rõ nhiệm vụ, sẵn sàng cơ động khi có tình huống phát sinh.

Song song đó, công tác hậu cần, kỹ thuật được chú trọng. Vũ khí, trang bị kỹ thuật được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ; hệ thống thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ trong mọi tình huống, kể cả trong thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán.

Từ đầu tháng Chạp, các đơn vị trong toàn Sư đoàn đã đồng loạt ra quân chỉnh trang doanh trại.

Cổng trại được trang trí trang trọng với pa-nô, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân. Dọc các tuyến đường nội bộ, cán bộ, chiến sĩ tích cực trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh, làm mới bồn hoa, thảm cỏ; vệ sinh sạch sẽ khuôn viên, nhà ở, nhà ăn, khu sinh hoạt chung, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Bộ đội Sư đoàn 9 trang trí tiểu cảnh đón Tết Bính Ngọ 2026.

Bộ đội tất bật trang trí các tiểu cảnh đón Tết.

Điểm nhấn trong dịp này là Hội thi Vườn hoa Xuân được tổ chức rộng khắp từ cấp cơ sở. Với tinh thần “mỗi đơn vị một sắc xuân”, các cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo trong xây dựng vườn hoa, tiểu cảnh, tận dụng vật liệu sẵn có để tạo không gian sinh động, mang đậm dấu ấn quân đội. Nhiều loài hoa như cúc, vạn thọ, hướng dương, mào gà… khoe sắc rực rỡ trong doanh trại.

Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn, kiểm tra vườn hoa Tết ở Sư đoàn 9.

Thượng tá Nguyễn Văn Toản, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 9, kiểm tra vườn hoa Tết của các tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 9, cho biết việc trang trí doanh trại, tổ chức Hội thi Vườn hoa Xuân không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, kể cả trong dịp Tết.

Đoàn kiểm tra của BTTM kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIV và tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Sư đoàn 9.

Đoàn kiểm tra của Quân đoàn 34 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIV và tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Sư đoàn 9.

Luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu trong tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Sư đoàn 9.

Không khí rộn ràng đón xuân trong doanh trại Sư đoàn 9 là hình ảnh sinh động cho sự chuẩn bị chu đáo của đơn vị, đồng thời tạo động lực tinh thần để cán bộ, chiến sĩ bước vào năm mới với niềm tin và quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.