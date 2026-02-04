Giới trẻ háo hức đổ về trung tâm TP.HCM 'săn' ảnh Tết

(PLO)- Những ngày cận Tết, giới trẻ TP.HCM đổ xô về chợ Bến Thành, Nhà văn hóa Thanh Niên, trung tâm mua sắm để... 'săn' ảnh Tết và ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên gia đình, bạn bè.
Sau thời gian chỉnh trang, khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành (TP.HCM) chính thức tháo rào chắn, mở cửa phục vụ người dân từ sáng 4-2. Rất đông bạn trẻ, người dân TP và du khách nước ngoài có mặt từ sớm để 'săn' ảnh Tết.
Càng về trưa, không khí check-in tại chợ càng nhộn nhịp.
Nhà văn hóa Thanh Niên năm nay tiếp tục thay áo mới với phố ông đồ và linh vật ngựa mang phong cách hiện đại, thu hút nhiều người đến dạo chơi, chụp ảnh check-in.
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của thành phố bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.
