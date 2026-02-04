Giới trẻ háo hức đổ về trung tâm TP.HCM 'săn' ảnh Tết 04/02/2026 18:00

(PLO)- Những ngày cận Tết, giới trẻ TP.HCM đổ xô về chợ Bến Thành, Nhà văn hóa Thanh Niên, trung tâm mua sắm để... 'săn' ảnh Tết và ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên gia đình, bạn bè.

Sau thời gian chỉnh trang, khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành (TP.HCM) chính thức tháo rào chắn, mở cửa phục vụ người dân từ sáng 4-2. Rất đông bạn trẻ, người dân TP và du khách nước ngoài có mặt từ sớm để 'săn' ảnh Tết.

Chợ Bến Thành﻿ (phường Bến Thành, TP.HCM) đã khoác lên mình một diện mạo mới đón chào Tết Bính Ngọ 2026.

Anh Đình Khải và chị Minh Châu (phường Tân Hưng) bất ngờ trước sự đổi mới tại khu vực chợ Bến Thành. "Với những màu sắc hiện đại mang không khí Tết rộn ràng như thế này, mình tin rằng đây sẽ là địa điểm thu hút rất đông mọi người đến chụp ảnh Tết trong những ngày sắp tới. Theo riêng mình, dù thay đổi với màu sắc truyền thống hay hiện đại thì đều hướng đến cái đẹp và sự phát triển" - Anh Đình Khải chia sẻ.

Áo dài truyền thống luôn là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều chị em phụ nữ mỗi khi check-in Tết.

"Đây là năm đầu tiên chợ thay đổi diện mạo đáng kể so với những năm về trước, mặc dù vẫn là chợ Bến Thành xưa nhưng tạo một cảm giác mới hơn, hiện đại hơn" - Cao Đặng Huỳnh Lê (phường Thạnh Mỹ Tây) tâm sự.

Lần đầu tiên Minh Thư đến 'săn' ảnh Tết tại chợ Bến Thành: "Em biết đến hình ảnh của ngôi chợ hơn trăm tuổi này qua các báo chí, mạng xã hội. Năm nay, mọi người cải tạo mang nhiều nét mới, màu sắc hơn nhưng em vẫn thích vẻ đẹp truyền thống như trước kia".

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Càng về trưa, không khí check-in tại chợ càng nhộn nhịp.

Du khách nước ngoài hào hứng tham quan các thuyền hoa, khu vực tiểu cảnh tại quảng trường.

Nhà văn hóa Thanh Niên năm nay tiếp tục thay áo mới với phố ông đồ và linh vật ngựa mang phong cách hiện đại, thu hút nhiều người đến dạo chơi, chụp ảnh check-in.

Năm 2026, Nhà văn hóa Thanh Niên tiếp tục là địa điểm tổ chức Lễ hội Tết Việt, với cách trang trí hiện đại, đầy màu sắc.

Các bạn trẻ thích thú check-in với linh vật ngựa được chế tác cách điệu.

Phố ông Đồ - điểm nhấn không thể thiếu mỗi khi Lễ hội Tết Việt được tổ chức. Không gian văn hóa truyền thống không chỉ là điểm đến chụp ảnh, đây còn là nơi để nhiều người xin chữ mới mong cầu may mắn trong năm mới.

Cách đó không xa, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn khu vực tiểu cảnh trang trí Tết của Diamond Plaza trên đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn) để "săn" ảnh Tết.



Những cụm tiểu cảnh với bánh chưng, câu đối Tết... được bố trí bắt mắt, tạo nên không gian vừa đậm sắc xuân, vừa mang vẻ đẹp truyền thống.

Một số người dân còn mang theo cả thú cưng để cùng chụp ảnh Tết.