‘TP.HCM – Sắc màu mới’ lần 2: Thành phố vào Xuân qua từng khoảnh khắc đời thường 31/01/2026 07:00

(PLO)- Từ những khoảnh khắc hoàng hôn trên biểu tượng đô thị, nhịp xuân rộn ràng nơi lễ hội đến nghĩa tình lan tỏa trong đời sống thường nhật, các tác phẩm gửi về cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã phác họa một TP.HCM hiện đại và đầy sức sống.

Qua ống kính các tác giả, TP.HCM hiện lên sống động trong khi mùa xuân đến, nơi ánh sáng đô thị, truyền thống lâu đời và sức trẻ cộng đồng giao hòa đầy cảm xúc.

Đó là hình ảnh hoàng hôn buông xuống sau tòa nhà Bitexco, biểu tượng của một đô thị không ngừng vươn cao. Ánh nắng rực rỡ bao quanh những khối kiến trúc hiện đại, phản chiếu nhịp sống năng động của thành phố trong thời khắc giao hòa ngày – đêm, cũ – mới.

Hay trong dòng người xuôi ngược dịp Tết, những nụ cười rạng rỡ của người dân khi được lực lượng CSGT TP.HCM hỗ trợ trên hành trình về quê đã trở thành điểm nhấn ấm áp. Đó là hình ảnh rất riêng của thành phố này: tất bật nhưng nghĩa tình, kỷ cương mà vẫn đầy nhân ái.

Song song với hơi thở hiện đại, TP.HCM còn lưu giữ những mạch nguồn văn hóa bền bỉ. Phía sau cánh gà sân khấu, nghệ sĩ hát bội lặng lẽ chỉnh lại mũ mão trước giờ diễn, ánh mắt tập trung cao độ thể hiện sự tận tụy với nghệ thuật truyền thống. Ở các đình thần, lễ hội xuân rộn ràng trong tiếng trống, sắc áo đỏ vàng và đoàn rước kiệu uy nghi, gợi nhắc về cội nguồn tâm linh của cộng đồng.

Sắc xuân ấy còn lan tỏa qua hình ảnh sinh viên gói bánh chưng sẻ chia yêu thương, những người dân thành kính dâng hương cầu an... Tất cả hòa quyện, tạo nên một TP.HCM - Sắc màu mới, nơi quá khứ và hiện tại cùng song hành, nơi con người là trung tâm của mọi chuyển động phát triển.

Tác phẩm "Hoàng hôn trên sông Sài Gòn" của tác giả Đỗ Bá Hưng.

Trên hành trình về quê đón Tết, người dân vơi đi nỗi lo khi nhận được sự hỗ trợ tận tình từ lực lượng CSGT Công an TP.HCM, để lại những nụ cười ấm áp giữa dòng người xuôi ngược. Ảnh: NGUYỄN HỒNG PHONG

Tác giả Nguyễn Văn Tuấn ghi lại hình ảnh người đàn ông trong áo dài khăn đóng thành kính dâng hương trước điện thờ, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, may mắn.

"Rạng rỡ sắc Xuân" của tác giả Nguyễn Văn Tuấn gửi đến cuộc thi.

Không khí lễ hội rộn ràng tại Đình thần Dĩ An khi đoàn rước kiệu uy nghi tiến qua cổng tam quan, sắc đỏ vàng hòa nhịp trống hội, lan tỏa sức sống văn hóa trong ngày xuân. Ảnh: NGUYỄN VĂN TUẤN

﻿ Tác giả Đỗ Trọng Hoài Ân mang đến hình ảnh quen thuộc "Gói bánh ngày Xuân".

Sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM quây quần gói bánh chưng, chuẩn bị quà nghĩa tình trong chương trình “Xuân sẻ chia – Tết đong đầy”, lan tỏa sức trẻ và hơi ấm mùa xuân đến cộng đồng. Ảnh: NGUYỄN VĂN TUẤN

Biểu diễn Flyboard kết hợp lễ hội đua ghe diễn ra sôi nổi trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (TP.HCM). Ảnh: ĐỖ TRỌNG HOÀI ÂN

Hoàng hôn buông xuống sau tòa nhà Bitexco, ánh cam rực rỡ bao quanh biểu tượng đô thị, tạo nên khoảnh khắc vừa tráng lệ, vừa bình yên giữa lòng TP.HCM. Ảnh: CHÂU GIA TOÀN

Khoảnh khắc tĩnh lặng phía sau cánh gà khi nghệ sĩ hát bội chỉnh lại mũ mão trước giờ diễn, ánh mắt qua gương soi thể hiện sự tập trung và tận tụy với nghệ thuật truyền thống. Ảnh: NGUYỄN VĂN TUẤN

Đêm hội chào đón năm mới rực rỡ tại phường Bình Dương (TP.HCM), tòa tháp biểu tượng bừng sáng với dải đèn LED đa sắc, vươn cao dưới Quốc kỳ Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN VĂN TUẤN

"Pháo hoa góc nhìn từ xa từ thành phố" của tác giả Đồng Hạnh Phúc.