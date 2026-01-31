‘TP.HCM – Sắc màu mới’ lần 2: Thành phố vào Xuân qua từng khoảnh khắc đời thường

Qua ống kính các tác giả, TP.HCM hiện lên sống động trong khi mùa xuân đến, nơi ánh sáng đô thị, truyền thống lâu đời và sức trẻ cộng đồng giao hòa đầy cảm xúc.
Đó là hình ảnh hoàng hôn buông xuống sau tòa nhà Bitexco, biểu tượng của một đô thị không ngừng vươn cao. Ánh nắng rực rỡ bao quanh những khối kiến trúc hiện đại, phản chiếu nhịp sống năng động của thành phố trong thời khắc giao hòa ngày – đêm, cũ – mới.
Hay trong dòng người xuôi ngược dịp Tết, những nụ cười rạng rỡ của người dân khi được lực lượng CSGT TP.HCM hỗ trợ trên hành trình về quê đã trở thành điểm nhấn ấm áp. Đó là hình ảnh rất riêng của thành phố này: tất bật nhưng nghĩa tình, kỷ cương mà vẫn đầy nhân ái.
Song song với hơi thở hiện đại, TP.HCM còn lưu giữ những mạch nguồn văn hóa bền bỉ. Phía sau cánh gà sân khấu, nghệ sĩ hát bội lặng lẽ chỉnh lại mũ mão trước giờ diễn, ánh mắt tập trung cao độ thể hiện sự tận tụy với nghệ thuật truyền thống. Ở các đình thần, lễ hội xuân rộn ràng trong tiếng trống, sắc áo đỏ vàng và đoàn rước kiệu uy nghi, gợi nhắc về cội nguồn tâm linh của cộng đồng.
Sắc xuân ấy còn lan tỏa qua hình ảnh sinh viên gói bánh chưng sẻ chia yêu thương, những người dân thành kính dâng hương cầu an... Tất cả hòa quyện, tạo nên một TP.HCM - Sắc màu mới, nơi quá khứ và hiện tại cùng song hành, nơi con người là trung tâm của mọi chuyển động phát triển.
Mời bạn đọc gửi ảnh tham gia “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của thành phố bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.
Để gửi bài dự thi cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Truy cập link gửi bài dự thi (https://sacmaumoi.plo.vn/), đăng ký tài khoản.
- Bước 2: Đăng nhập và thực hiện điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, tiêu đề bài thi, mô tả ngắn bài thi.
- Bước 3: Chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban Tổ chức về trang cá nhân của tác giả, đặt ở chế độ công khai kèm hastag #tphcmsacmaumoi#tentacgia.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ lúc phát động cuộc thi (02-12-2025) đến hết ngày 31-3-2026.