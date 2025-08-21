Sư đoàn 9 luyện tập nâng cao sức chiến đấu, bảo vệ vững chắc mục tiêu 21/08/2025 14:02

(PLO)- Đoàn công tác của Quân đoàn 34 do Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tham quan chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 (đóng quân tại TP.HCM).

Đây là đơn vị được Quân đoàn lựa chọn làm “mẫu” để các đơn vị trong toàn Quân đoàn tham quan, học tập, rút kinh nghiệm.

Tham dự buổi kiểm tra có thủ trưởng các cơ quan: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, cùng đại biểu các phòng, ban chức năng Quân đoàn và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 9.

Trong chương trình kiểm tra, Trung đoàn 1 thực hiện ba nội dung luyện tập trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân đoàn: Hành động của chỉ huy - cơ quan trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao làm nhiệm vụ A2; Hành động của chỉ huy trung đoàn hạ đạt mệnh lệnh hành quân, chỉ huy lên xe cơ động vào khu tập kết, bảo vệ mục tiêu trong chống bạo loạn lật đổ; Hành động của chỉ huy - cơ quan, đơn vị thực hành xử trí tình huống A2 bảo vệ cơ quan, đơn vị tại cổng chính của Sư đoàn.

Trong nội dung luyện tập hành động của chỉ huy Trung đoàn hạ đạt mệnh lệnh hành quân, chỉ huy lên xe cơ động vào khu tập kết. Bộ đội tập trung nghe Trung đoàn trưởng hạ đạt mệnh lệnh hành quân.

Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, kiểm tra vũ khí và vật chất mang theo của bộ đội trước khi cơ động vào khu tập kết.

Đại tá Võ Phước Vỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34, kiểm tra nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng, vũ khí trang bị, phương tiện, vật chất hậu cần - kỹ thuật cơ động vào khu tập kết sau khi có lệnh của người chỉ huy.

Bộ đội khẩn trương lên xe ô tô cơ động vào khu tập kết.

Khi có tình huống quần chúng nhân dân bị kích động, các phần tử bất mãn tụ tập động người kéo vào đơn vị, gây áp lực ở khu vực cổng chính sư đoàn. Phân đội bảo vệ cổng cơ động lực lượng, triển khai đội hình, thiết lập hàng rào cổng theo lệnh; bộ phận chuyên môn ra cổng nắm tình hình, kịp thời báo cáo cấp trên.

Khi kẻ xấu đập phá cổng gác, ném chất độc, chất nổ vào trong đơn vị, đơn vị đã báo động chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị, triển khai đội hình chiến đấu nhanh chóng thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật.

Chiến sĩ phòng hóa xử trí vật thể nghi là chất độc hóa học do kẻ xấu ném vào trong đơn vị.

Tổ tuyên truyền đặc biệt của đơn vị phát loa vận động, thuyết phục quần chúng nhân dân giải tán, không để bị kẻ xấu xúi giục.

Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, nhận xét buổi luyện tập sẵn sàng chiến đấu và định hướng một số nội dung để Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 hoàn thành tốt nhiệm vụ “làm mẫu” để các đơn vị trong toàn Quân đoàn tham quan.

Kết thúc chương trình kiểm tra, Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kết quả luyện tập của Trung đoàn 1, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục hoàn thiện, bổ sung kịch bản luyện tập theo góp ý của các cơ quan chức năng để phục vụ tốt nhiệm vụ tham quan, học tập trong toàn Quân đoàn.

Theo ông, việc Trung đoàn 1 được chọn làm đơn vị “làm mẫu” có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt là dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

"Sư đoàn 9 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, kế hoạch của Quân đoàn; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị, sẵn sàng cơ động, xử trí hiệu quả mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ"- Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, nhấn mạnh.