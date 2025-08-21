Sư đoàn 9 luyện tập nâng cao sức chiến đấu, bảo vệ vững chắc mục tiêu

Đây là đơn vị được Quân đoàn lựa chọn làm “mẫu” để các đơn vị trong toàn Quân đoàn tham quan, học tập, rút kinh nghiệm.
Tham dự buổi kiểm tra có thủ trưởng các cơ quan: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, cùng đại biểu các phòng, ban chức năng Quân đoàn và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 9.
Trong chương trình kiểm tra, Trung đoàn 1 thực hiện ba nội dung luyện tập trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân đoàn: Hành động của chỉ huy - cơ quan trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao làm nhiệm vụ A2; Hành động của chỉ huy trung đoàn hạ đạt mệnh lệnh hành quân, chỉ huy lên xe cơ động vào khu tập kết, bảo vệ mục tiêu trong chống bạo loạn lật đổ; Hành động của chỉ huy - cơ quan, đơn vị thực hành xử trí tình huống A2 bảo vệ cơ quan, đơn vị tại cổng chính của Sư đoàn.
Kết thúc chương trình kiểm tra, Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kết quả luyện tập của Trung đoàn 1, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục hoàn thiện, bổ sung kịch bản luyện tập theo góp ý của các cơ quan chức năng để phục vụ tốt nhiệm vụ tham quan, học tập trong toàn Quân đoàn.
Theo ông, việc Trung đoàn 1 được chọn làm đơn vị “làm mẫu” có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt là dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
"Sư đoàn 9 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, kế hoạch của Quân đoàn; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị, sẵn sàng cơ động, xử trí hiệu quả mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ"- Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, nhấn mạnh.