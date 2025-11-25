Hơn 500 trí thức trẻ, nhà lãnh đạo toàn cầu tham dự talkshow mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 25/11/2025 13:34

(PLO)- Talkshow “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW” đã mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TP.HCM cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng của trí thức trẻ.

Sáng 25-11, tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall (phường An Khánh, TP.HCM), đã diễn ra Talkshow với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”. Đây là kiện mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM quy tụ hơn 500 trí thức trẻ, nhà lãnh đạo toàn cầu tiêu biểu.

Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, cùng lãnh đạo các bộ ngành, UBND TP.HCM. Chương trình có sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và sự tham gia của UNESCO, RMIT Việt Nam và Tập đoàn CMC..

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (giữa) cùng đại diện lãnh đạo TP.HCM đến tham dự diễn đàn.

Từ phải sang: Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà.

Với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”, talkshow được xem như lời mời gọi giới tri thức trẻ chung tay kiến tạo tương lai thông minh, xanh và bền vững.



Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, các bạn trẻ là “Thế hệ thông minh đương thời”, được sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên số. TP.HCM﻿ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chào mừng tại talkshow dành cho thế hệ trí thức trẻ. Ông kêu gọi “Hãy khởi nghiệp không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà vì tương lai tươi sáng của dân tộc. Hãy vì một thế giới xanh, sạch, hòa bình, ổn định và phồn vinh. Tôi tin tưởng thế hệ trẻ Việt Nam góp phần làm nên kỳ tích chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh phồn vinh của dân tộc”.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chia sẻ về bối cảnh và xu hướng phát triển toàn cầu trong kỷ nguyên số, khơi dậy tinh thần của giới trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững dưới góc nhìn toàn cầu.

Các gương mặt trí thức trẻ tiêu biểu Việt Nam giao lưu về vai trò của giới trẻ Việt trong kỷ nguyên thông minh, hòa nhập toàn cầu. Buổi trao đổi do ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Nhóm Công tác Thanh thiếu niên và Nhi đồng LHQ, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, điều phối.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng các diễn giải đã đưa ra nhiều sáng kiến, ý tưởng trong việc đóng góp trực tiếp vào quá trình chuyển đổi kép của quốc gia – chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – hướng tới kỷ nguyên thông minh, hòa nhập toàn cầu.

﻿ ﻿ ﻿ Ông Đặng Văn Tú, Phó Chủ tịch SVP Tập đoàn/Giám đốc Công nghệ Tập đoàn (SVP/CTO CMC Corp) tham luận về chủ đề "AI cho mọi người và vai trò của giới trẻ trong việc dẫn dắt và chuyển đổi".

Ông Chang Lih Kang, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Malaysia, chia sẻ về vai trò của người trẻ, kinh nghiệm của Malaysia và khu vực Đông Nam Á trong việc thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động và kết nối toàn khu vực.

Các diễn giả từ cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và học viện chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái nhân tài đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Dưới dự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành và lãnh đạo TP.HCM, Đại học RMIT Việt Nam và Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) đã công bố thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.

Với định hướng trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo, một siêu đô thị thông minh bền vững, có tầm ảnh hưởng khu vực. TP.HCM sẽ là điểm đến lý tưởng cho thế hệ trẻ thỏa chí phát huy trí tuệ, tài năng, cống hiến.