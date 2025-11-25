Hơn 500 trí thức trẻ, nhà lãnh đạo toàn cầu tham dự talkshow mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

(PLO)- Talkshow “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW” đã mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TP.HCM cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng của trí thức trẻ.
Sáng 25-11, tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall (phường An Khánh, TP.HCM), đã diễn ra Talkshow với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”. Đây là kiện mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM quy tụ hơn 500 trí thức trẻ, nhà lãnh đạo toàn cầu tiêu biểu.
Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, cùng lãnh đạo các bộ ngành, UBND TP.HCM. Chương trình có sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và sự tham gia của UNESCO, RMIT Việt Nam và Tập đoàn CMC..
Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chia sẻ về bối cảnh và xu hướng phát triển toàn cầu trong kỷ nguyên số, khơi dậy tinh thần của giới trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững dưới góc nhìn toàn cầu.
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng các diễn giải đã đưa ra nhiều sáng kiến, ý tưởng trong việc đóng góp trực tiếp vào quá trình chuyển đổi kép của quốc gia – chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – hướng tới kỷ nguyên thông minh, hòa nhập toàn cầu.
Ông Đặng Văn Tú, Phó Chủ tịch SVP Tập đoàn/Giám đốc Công nghệ Tập đoàn (SVP/CTO CMC Corp) tham luận về chủ đề "AI cho mọi người và vai trò của giới trẻ trong việc dẫn dắt và chuyển đổi".
Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 (The Autumn Economic Forum 2025) là sự kiện đối thoại quốc tế do TP.HCM đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 25 đến 27-11-2025. Với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu, có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới.