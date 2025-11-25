Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025: TP.HCM kiến tạo cơ hội tốt nhất khơi dậy tiềm năng 'Thế hệ thông minh đương thời' 25/11/2025 11:04

(PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, các bạn trẻ là “Thế hệ thông minh đương thời”, những người được sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên số. TP.HCM cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ.

Sáng 25-11, tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall (Khu đô thị Sala, phường An Khánh, TP.HCM), Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 mở màn sự kiện bằng Talkshow với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà. Bên cạnh đó là đại diện các bộ ngành trung ương, TP.HCM và các địa phương quốc tế cùng tham dự. Sự kiện còn có ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), các chuyên gia hàng đầu và hơn 500 bạn trẻ tiêu biểu.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, phát biểu tại Talkshow. Ảnh: THUẬN VĂN

Thế hệ trẻ là lực lượng tương lai của TP.HCM

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025.

Theo ông Được, sau hợp nhất ba địa phương, TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới trở thành siêu đô thị quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ, tài chính, tri thức của cả nước. Các bạn trẻ là “Thế hệ thông minh đương thời”, được sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên số. Các bạn có tư duy cởi mở, khả năng tiếp cận công nghệ vượt trội; không chỉ là người thụ hưởng mà còn là trung tâm của sự chuyển đổi.

“Các bạn không chỉ là lực lượng lao động tương lai mà chính là nguồn lực của thành phố, của đất nước hôm nay và ngày mai. Do vậy, tôi mong các bạn có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thất bại để đứng dậy mạnh mẽ hơn”, ông Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định TP.HCM luôn là nơi để các bạn phát huy tinh thần đó. Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ.

Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, cụ thể là phát triển hạ tầng băng thông rộng, phủ sóng 5G và xây dựng nền tảng dữ liệu mở (Open Data). Việc này giúp các bạn trẻ tiếp cận, sử dụng dữ liệu đô thị để phát triển các ứng dụng, giải pháp thông minh.

TP.HCM sẽ hợp tác với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu để đào tạo đội ngũ chuyên gia công nghệ cao, kỹ sư AI và các nhà khoa học dữ liệu, đảm bảo các bạn có đủ kỹ năng dẫn dắt nền kinh tế số.

Thành phố cũng cung cấp cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đột phá, xây dựng các không gian sáng tạo (Innovation Hubs). Quan trọng nhất là tạo ra môi trường pháp lý thông thoáng, chấp nhận thử nghiệm (sandbox) để các ý tưởng mới được bay cao.

Ông Được khẳng định: “Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, mở rộng không gian sáng tạo và kiến tạo những cơ hội tốt nhất. Mục đích để mỗi bạn trẻ được học tập, thử nghiệm, phát triển và tỏa sáng, xứng đáng với vai trò động lực trung tâm của thành phố thông minh, năng động và hội nhập sâu rộng”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại chương trình. Ảnh: THUẬN VĂN

Thế hệ trẻ góp phần làm nên kỳ tích chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số

Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, chúng ta đang chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các xu thế như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn đang tác động sâu sắc, toàn diện đến mỗi quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân.

Để Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam đang quyết liệt triển khai nhiều quyết sách lịch sử. Trong đó có đổi mới sáng tạo, đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là đột phá quan trọng hàng đầu. Mục tiêu là đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và bứt phá trong kỷ nguyên mới.

“Trong những quyết sách trên, thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, được đặt vào vị trí trung tâm với niềm tin kỳ vọng vô cùng to lớn”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

TP.HCM là trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo lớn của cả nước. Đây là đầu tàu thử nghiệm những đột phá nhằm đưa kinh tế Việt Nam phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới. Phát biểu của Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được cho thấy quyết tâm của thành phố trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo, một siêu đô thị thông minh bền vững, có tầm ảnh hưởng khu vực. Thành phố là điểm đến lý tưởng cho thế hệ trẻ thỏa chí phát huy trí tuệ, tài năng, cống hiến. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn

Theo Phó Thủ tướng, với vai trò đầu tàu kinh tế, Nhà nước đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi về thể chế cho TP.HCM. Việc phân cấp, phân quyền giúp thành phố vươn mình mạnh mẽ. TP.HCM được trao nhiều cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, thí điểm những mô hình mới chưa có tiền lệ. Đặc biệt là trong lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược, trung tâm tài chính quốc tế và thu hút nhân tài.

Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố tháo gỡ các rào cản, khơi thông mọi nguồn lực. Điều này dựa trên niềm tin vào sự năng động, quyết tâm của chính quyền thành phố, trong đó thế hệ trẻ đóng vai trò then chốt.

Theo Phó Thủ tướng, chủ đề của Talkshow truyền tải nhiều thông điệp. “Thông minh” nghĩa là đất nước đang cần các bạn trẻ tìm tòi đổi mới sáng tạo không ngừng nghỉ. Thế hệ trẻ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chung. Thông minh còn là sự nhạy bén, sắc bén trong giải quyết các vấn đề cấp bách. “Đương thời” nghĩa là ngay bây giờ, dân tộc ta không thể chờ đợi.

“Đất nước cần các bạn hành động ngay hôm nay. Chính phủ cam kết khơi thông mọi nguồn lực cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Tuy nhiên, người khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đó vì lợi ích chung phải chính là các bạn trẻ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông kêu gọi: “Hãy khởi nghiệp không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà vì tương lai tươi sáng của dân tộc. Hãy vì một thế giới xanh, sạch, hòa bình, ổn định và phồn vinh. Tôi tin tưởng thế hệ trẻ Việt Nam góp phần làm nên kỳ tích chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh phồn vinh của dân tộc”.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà (từ phải qua). Ảnh: THUẬN VĂN

Thay đổi tư duy, không xem AI là đối thủ mà là đối tác

Talkshow cũng tập trung ba nội dung cốt lõi: Nhận diện bối cảnh toàn cầu trong kỷ nguyên số; vai trò của người trẻ trong chuyển đổi xanh - bền vững; thách thức và cơ hội của giới trẻ trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh toàn cầu.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Nhóm Công tác Thanh thiếu niên và Nhi đồng LHQ, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã mang đến góc nhìn toàn cầu về chuyển đổi xanh - số, phát triển nhân tài và trách nhiệm xã hội.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF cho biết WEF đã tiến hành nhiều nghiên cứu, trong đó trọng tâm là tương lai của việc làm. Đây là vấn đề cốt lõi chịu tác động mạnh mẽ từ làn sóng công nghệ.

Câu hỏi đặt ra là: Các công nghệ mới sẽ định hình công việc và nghề nghiệp trong tương lai ra sao? Nghiên cứu của WEF cho thấy 39% doanh nghiệp trả lời rằng kỹ năng cốt lõi của người lao động sẽ thay đổi vào năm 2030.

Những kỹ năng cốt lõi doanh nghiệp mong muốn ở lực lượng lao động năm 2025 gồm: tư duy phân tích, khả năng thích ứng, sự linh hoạt, nhanh nhạy, năng lực lãnh đạo, ảnh hưởng xã hội và tư duy sáng tạo. Tất cả đều là năng lực mang bản chất con người.

Điều này nghĩa là nghề nghiệp tương lai sẽ đòi hỏi những kỹ năng hiện chưa từng được biết đến. Tuy nhiên, công nghệ không thay thế con người mà đang tái định hình những gì chỉ con người mới có thể làm. Về lo ngại AI phá hủy việc làm, nghiên cứu của WEF cho thấy công nghệ có thể khiến khoảng 92 triệu việc làm biến mất nhưng số lượng việc làm mới được tạo ra còn lớn hơn. Vấn đề cốt lõi nằm ở sự chuẩn bị.

Ông Stephan Mergenthaler đưa ra lộ trình thích ứng: Thay đổi tư duy, không xem AI là đối thủ mà là đối tác, xây dựng đội ngũ kết hợp giữa con người và trí tuệ nhân tạo; chuyển từ tư duy kỹ năng cố định sang học tập liên tục và tái đào tạo suốt đời.

Tiếp theo là chuyển từ làm việc phân mảnh sang tư duy hệ thống, kết nối liên ngành; từ chuyên môn hóa sang tích hợp, trở thành “cầu nối” thay vì bị đóng khung. Cuối cùng, chuyển trọng tâm từ hiệu quả sang sáng tạo, với tinh thần học nhanh, thất bại nhanh và cải thiện nhanh.