18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty tổ chức lại đảng bộ công ty mẹ 19/11/2025 18:19

(PLO)- Đảng bộ công ty mẹ của 18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty được tổ chức lại theo hướng chỉ giữ các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 208-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Kết luận nêu rõ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý tổ chức lại đảng bộ công ty mẹ của 18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty theo hướng đảng bộ công ty mẹ chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và ở một số doanh nghiệp, đơn vị thành viên có trụ sở đóng trên cùng địa bàn với trụ sở chính tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Đồng thời, chuyển toàn bộ các tổ chức đảng ở các đơn vị, doanh nghiệp khác thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi đơn vị, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: NHÂN DÂN

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đồng ý tổ chức lại bốn đảng bộ ngân hàng thương mại nhà nước theo hướng chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và tổ chức đảng trong các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có trụ sở tại Hà Nội.

Chuyển toàn bộ các tổ chức đảng ở các đơn vị, chi nhánh khác thuộc ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp uỷ cấp xã, phường nơi đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức đảng ở 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp có tính chất đặc thù và mô hình Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy do Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc giải thể, phá sản doanh nghiệp.

“Sau khi hoàn thành sẽ chuyển giao tổ chức đảng các doanh nghiệp, đơn vị thành viên về trực thuộc cấp uỷ cấp xã, phường nơi doanh nghiệp, đơn vị thành viên đặt trụ sở chính” - kết luận nêu rõ.

Ngoài ra, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đồng ý chuyển 30 tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng uỷ Chính phủ về trực thuộc các Đảng ủy Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

“Đồng ý cho thực hiện thí điểm các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ có từ 400 đảng viên trở lên được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở” - theo Kết luận.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ được giao quyền cấp trên cơ sở thực hiện theo Quy định 87-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý trước mắt giữ nguyên các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, đơn vị thành viên thuộc các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước khi chuyển về trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ.

Đồng thời, đồng ý chuyển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương đang trực thuộc các cấp uỷ địa phương về trực thuộc cấp uỷ cấp xã, phường nơi doanh nghiệp, đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tổ chức lại và chuyển các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc các Đảng ủy: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

Đảng ủy Chính phủ cũng có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đảng uỷ các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp nhận, sắp xếp, kiện toàn, thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở đối với các đảng bộ có đủ điều kiện.

Phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy chuyển giao các tổ chức đảng thuộc các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường.

Các tỉnh ủy, thành ủy có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ở địa phương và chuyển về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường. Ngoài ra, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ tiếp nhận các tổ chức đảng thuộc đảng bộ các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường.

Các nội dung trên hoàn thành trước ngày 31-12; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện trước ngày 5-1-2026, qua Ban Tổ chức Trung ương.

18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty tổ chức lại đảng bộ công ty mẹ - Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Tổng công ty Cà phê Việt Nam - Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc - Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Tổng Công ty Sông Đà - Tổng công ty Thép Việt Nam - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Tổng Công ty Xi măng Việt Nam - Tổng Công ty Giấy Việt Nam - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

