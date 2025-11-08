Thủ tướng: Khẩn trương trình Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, FDI, văn hóa 08/11/2025 14:00

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là việc khó, thực hiện trên quy mô lớn, thời gian ngắn, yêu cầu cao nên có nơi, có lúc còn lúng túng, chưa đồng bộ.

Sáng 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, trực tuyến với các địa phương.

Địa phương nào giải ngân tốt thì tăng trưởng cao

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực trong 10 tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và 5 năm 2021-2025.

Theo Thủ tướng, nếu duy trì được đà này, chúng ta sẽ đạt tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025. Đồng thời, thực tiễn cho thấy địa phương nào đạt tỉ lệ giải ngân đầu tư công cao thì cũng đạt tăng trưởng GRDP cao và ngược lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NHẬT BẮC

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần lưu ý. Theo đó, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về tỷ giá, lãi suất, lạm phát, đặc biệt là trước tác động của tình hình đầy biến động trên thế giới.

Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; số doanh nghiệp ngừng hoạt động còn lớn (trên 190 nghìn).

Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng, trong khi các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, giá vàng biến động mạnh; tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng giá nhà đất còn cao.

Thể chế, pháp luật một số lĩnh vực còn vướng mắc; phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính còn chưa triệt để. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là việc khó, thực hiện trên quy mô lớn, thời gian ngắn, yêu cầu cao nên có nơi, có lúc còn lúng túng, chưa đồng bộ.

Tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nặng nề (thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 40 nghìn tỉ đồng, làm giảm khoảng 0,2 điểm % tăng trưởng GDP cả nước năm 2025).

Phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt 25% dự toán

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá nhìn chung thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu lớn nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực cho sự phát triển, nếu thực hiện được thì mới tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững.

Ông yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần chủ động, tích cực thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để đạt mục tiêu này và có biện pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại, thách thức đã chỉ ra.

Thủ tướng chỉ rõ tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%; để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng sau đó nhấn mạnh 12 nội dung trọng tâm. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; bảo đảm hài hoà, hợp lý, hiệu quả giữa tăng trưởng và lạm phát cả trước mắt và lâu dài.

Ông lưu ý bảo đảm thị trường vàng, ngoại tệ hoạt động ổn định, lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ rủi ro; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (trong đó có lĩnh vực bất động sản), không để xảy ra rủi ro đối với từng tổ chức tín dụng và rủi ro hệ thống. NHNN phải chịu trách nhiệm về việc này.

Về chính sách tài khoá, phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy tăng trưởng, thông qua đẩy mạnh hơn nữa đầu tư công, thúc đẩy giải ngân vốn FDI, đầu tư tư nhân; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí đối với các lĩnh vực, đối tượng dễ bị tổn thương do các yếu tố chủ quan… Đặc biệt, phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt 25% dự toán.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nhiệm vụ làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Ông chỉ rõ tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%; để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%,

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị (các nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72); đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, FDI, văn hóa.

Đề cập việc triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, người đứng đầu Chính phủ lưu ý rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, bố trí đủ cán bộ có năng lực, kết nối thông tin, dữ liệu, quy trình, thủ tục, phân cấp, phân quyền…

Ông cũng nhắc việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Thủ tướng yêu cầu tập trung phòng, chống khắc phục hậu quả bão lũ. Ông lưu ý việc tổ chức tìm kiếm người mất tích; kịp thời cứu chữa người bị thương; nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, hỗ trợ chỗ ở tạm thời. Cùng với đó, khôi phục hạ tầng thiết yếu; thống kê đầy đủ tình hình thiệt hại; hỗ trợ kinh phí, vật tư nông nghiệp, thuốc men, dụng cụ y tế cho các địa phương bị ảnh hưởng…

Khẩn trương mua 2 máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các bộ ngành, địa phương. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu TP Cần Thơ khẩn trương tiến hành mua 2 máy xạ trị phục vụ người bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Việc này triển khai chậm, dù Thủ tướng đã vào kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp và ban hành một số văn bản, các vướng mắc đã được tháo gỡ, kể cả về nguồn vốn, trong khi đây là vấn đề rất cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng người bệnh. Từ sự việc cụ thể này, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu các địa phương nói chung phải chủ động, tích cực trong triển khai các công việc, tránh trông chờ, ỷ lại Trung ương, theo tinh thần "3 có, 2 không": Có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp; không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, nhân dân, tài nguyên của đất nước.