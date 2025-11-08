Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi người dân bị thiệt hại do bão số 13 08/11/2025 08:58

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị chết, mất tích và chia sẻ với những mất mát, khó khăn của Nhân dân, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ vùng bị thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành và các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.

Trong công điện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị chết, mất tích và chia sẻ với những mất mát, khó khăn của Nhân dân, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ vùng bị thiên tai.

Đồng thời, biểu dương cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, Sở chỉ huy tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách đã vào cuộc tích cực, hiệu quả bảo vệ tài sản, tính mạng của Nhân dân.

Bão số 14 đã quật sập 244 ngôi nhà, tốc mái và làm hư hỏng hơn 17.500 ngôi nhà ở khu vực các tỉnh Gia Lai Đắk Lắk, Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên, thực hiện các chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ, nhất là các gia đình có người bị chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng đó, hỗ trợ đưa người dân phải sơ tán di dời trở về nhà nếu đã bảo đảm an toàn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Với các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại, Thủ tướng yêu cầu khắc phục và hoàn thành trước 10-11, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Cạnh đó là khẩn trương khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống điện, nước, viễn thông, giao thông để sớm cung cấp trở lại các dịch vụ điện, nước, viễn thông, bảo đảm giao thông phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh nhất sự cố sạt lở, sớm khôi phục hoạt động của tuyến đường sắt Bắc Nam và bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương phối hợp với UBND các tỉnh chỉ đạo rà soát, chủ động điều tiết bảo đảm nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, các vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa (nhất là gạch, ngói, tấm lợp, tôn, sắt thép…). Quản lý, kiểm soát giá cả, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.

Các Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viễn thông Mobifone được giao huy động tối đa lực lượng, vật tư, thiết bị tập trung khôi phục nhanh nhất hạ tầng, bảo đảm cung cấp điện, viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão. Đồng thời, cần có giải pháp căn cơ, lâu dài, khắc phục tình trạng mất điện, sóng viễn thông khi xảy ra thiên tai.