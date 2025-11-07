Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi thiệt hại nặng do bão số 13 07/11/2025 18:01

(PLO)- Bão số 13 đã làm 8 người dân chết và mất tích tại Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi. Bão cũng gây thiệt hại về kinh tế hơn 7.000 tỉ đồng.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT), cập nhật đến 17 giờ chiều 7-11, bão số 13 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của người dân ở khu vực Nam Trung Bộ.

Bão đã làm 5 người chết và 3 mất tích và 17 người bị thương, tập trung tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Bão đổ bộ với cấp gió rất mạnh đã quật sập 244 ngôi nhà, tốc mái và làm hư hỏng hơn 17.500 ngôi nhà ở khu vực các tỉnh trên, nặng nhất là tại Gia Lai với hơn 12.000 ngôi nhà, sau là Đắk Lắk, Quảng Ngãi.

Nhiều nhà dân ở Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi đã bị sập hoàn toàn sau khi bão số 13 quét qua. Ảnh: CTV

Mưa lớn, nước biển dâng đã làm hơn 8.500 ngôi nhà bị ngập, may mắn đến chiều nay cơ bản nước đã rút hết. Cùng đó, 21 con tàu cũng bị sóng đánh chìm, 44 tàu bị hư hỏng.

Về nông nghiệp, báo cáo của các địa phương cho thấy có đến gần 55.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 18 ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại, tập trung nhiều nhất ở Đắk Lắk với hơn 54.000 lồng. Đã có hơn 3.700 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ; gần 4.000 ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng; 118 con gia súc bị chết, cuốn trôi.

Quá trình bão tác động đất liền cũng gây ra 31 sự cố lưới điện 110kV, 449 cột điện bị gãy đổ, làm hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện, đến nay mới khôi phục được hơn 300.000 khách hàng, tại Gia Lai mất điện diện rộng.

Về giao thông, ở Gia Lai bị sạt lở taluy rải rác ở đường Hồ Chí Minh, hiện không tắc đường. Tuy nhiên, cầu Đắk Pờ Tó Km378+130 tại đường Trường Sơn Đông bị nước lũ cuốn trôi mố cầu, chiều dài khoảng 25 m, chiều sâu khoảng 8 m.

Đường sắt hư hỏng nặng, buộc phải chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa Ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) và Ga Diêu Trì (Gia Lai) trong sáng 7-11. Ảnh: T.T

Tại Đắk Lắk, đường sắt Bắc Nam tại Km1136+850 bị ách tắc do trôi nền đường. Quốc lộ 19C đoạn từ Long Thạch đến Long Nguyên ngập sâu, tắc đường.

Đường tỉnh 641 từ cầu sắt La Hai đi qua Sông Cô, đường tỉnh 641 đoạn từ Đồng Xuân đi Tuy An Bắc tắc do ngập sâu.

Tại Quảng Ngãi, sạt lở ta luy dương làm tắc đường Trường Sơn Đông ở hai vị trí là Km194+400 và Km194+800. Sạt lở đường ven biển dài 230 m qua xã Long Phụng, sạt lở tuyến tỉnh lộ 676 qua Xã Măng Bút.

Ước tính thiệt hại ban đầu 7.050 tỉ đồng, trong đó Đắk Lắk 2.050 tỉ đồng, Gia Lai 5.000 tỉ đồng. Các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả