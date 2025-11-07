Cục Môi trường thông tin mới nhất về dự thảo lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải với xe máy, ô tô 07/11/2025 14:27

(PLO)- Với quy chuẩn khí thải dành cho xe mô tô, xe gắn máy, Bộ NN&MT đang đưa ra 4 mức 1-2-3-4 để người dân có thời gian thích ứng.

Ngày 7-11, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Môi trường (Bộ NN&MT) và các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn “Năng lượng xanh - Thành phố sạch”.

Dự thảo lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải với xe mô tô, gắn máy

Tại diễn đàn, ông Trương Mạnh Tuấn, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng môi trường (Cục Môi trường), cho biết hiện Bộ NN&MT đang tập trung cao độ để hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Trong đó, quy chuẩn khí thải đối với ô tô đã được ban hành và áp dụng. Còn quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi trình để ban hành. Song song với việc xây dựng quy chuẩn, Bộ cũng đã trình hai lộ trình áp dụng các mức quy chuẩn này.

Ông Trương Mạnh Tuấn, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng môi trường, Cục Môi trường thông tin về dự thảo lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải với xe mô tô, gắn máy.

Thông tin về lộ trình đề xuất đến thời điểm hiện tại, ông Tuấn cho biết, đối với quy chuẩn khí thải dành cho xe mô tô, xe gắn máy, Bộ NN&MT đang đưa ra 4 mức 1-2-3-4, để phương tiện và người dân có thời gian thích ứng.

Mức 1 (mức lỏng nhất) áp dụng đối với xe sản xuất trước năm 2008. Những xe này đến nay đã có tuổi đời gần 20 năm. Mức 2 áp dụng đối với xe sản xuất từ năm 2008-2016. Mức 3 áp dụng đối với xe sản xuất từ năm 2017 đến 30-6-2026. Mức 4 (mức chặt chẽ nhất) áp dụng đối với xe sản xuất từ ngày 1-7-2026.

“Thực tế, ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, họ đã áp dụng ngay mức cao nhất - mức 4. Nhưng tại Việt Nam, do mới bắt đầu triển khai, nên chúng ta cần có các mức chuyển tiếp, từ mức 1, mức 2 đến mức 3, mức 4”, ông cho biết.

Theo đại diện Cục Môi trường, từ 1-7-2027, sẽ bắt đầu áp dụng các mức quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tại Hà Nội và TP.HCM.

“Nói một cách dễ hiểu, khi quy chuẩn khí thải được áp dụng, các xe mô tô và xe gắn máy đang lưu hành sẽ phải thực hiện kiểm định khí thải tại các cơ sở được chỉ định đủ điều kiện”, ông nói.

Đối với các tỉnh, thành phố khác, việc kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1-7-2028. Đối với các địa phương còn lại trên cả nước, thời điểm áp dụng là từ ngày 1-7-2030.

“Đối với xe mô tô và xe gắn máy lưu thông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM, từ ngày 1-1-2028, các phương tiện này sẽ phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 2 trở lên. Điều này có nghĩa là đối với các xe đang lưu hành trước thời điểm năm 2028, trong giai đoạn chuyển tiếp vẫn được phép áp dụng mức 1. Tuy nhiên, kể từ ngày 1-1-2028, yêu cầu bắt buộc sẽ là đồng loạt áp dụng mức 2 đối với toàn bộ xe mô tô và xe gắn máy”, ông Tuấn cho biết.

Dự kiến lộ trình áp dụng với ô tô

Tương tự như với xe mô tô, lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với ô tô tham gia giao thông tại Việt Nam cũng đang được Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Theo ông Tuấn, dự thảo đang đề xuất theo hướng: ô tô sản xuất trước năm 1999 áp dụng mức 1. Ô tô sản xuất từ năm 1999 đến 2016 áp dụng mức 2. Ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 thì từ 1-1-2026 sẽ áp dụng mức 3. Xe sản xuất từ năm 2022 thì từ 1-1-2026 sẽ áp dụng mức 4. Từ 1-1-2032 sẽ áp dụng mức 5 — đây là mức cao nhất và chặt chẽ nhất.

Theo đề xuất của cơ quan soạn thảo, từ 1-1-2028, ô tô tham gia giao thông tại Hà Nội, TP.HCM đều được áp dụng mức 5. Ảnh minh hoạ: PHI HÙNG

Từ 1-1-2028, đối với xe ô tô tham gia giao thông tại Hà Nội, TP.HCM đều áp dụng mức 5. Từ 1-1-2029, xe ô tô tham gia giao thông tại Hà Nội, TP.HCM phải đáp ứng quy định khí thải từ mức 2 trở lên.

Theo đại diện Cục Môi trường, đây mới chỉ là dự thảo lộ trình và chưa được ban hành chính thức. Nội dung có thể tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, dự thảo này đã trải qua nhiều cuộc hội thảo, hội nghị và làm việc giữa các bộ, ngành và các đơn vị liên quan để xây dựng lộ trình phù hợp. Mục tiêu là vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, vừa đảm bảo tính hài hòa, tránh gây xáo trộn lớn đối với phương tiện hiện đang được người dân sử dụng.

Đại diện Cục Môi trường cho biết trong thời gian tới, Bộ NN&MT sẽ tiếp tục thúc đẩy trình Chính phủ ban hành hai lộ trình khí thải nói trên, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Đồng thời đẩy mạnh truyền thông để người dân nắm rõ quy định, tổ chức xây dựng hạ tầng kiểm định, các trạm kiểm tra khí thải, cùng hạ tầng cung cấp nhiên liệu phù hợp.