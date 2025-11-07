Bão số 13 đã tan, cảnh báo mưa to và lũ, sạt lở 07/11/2025 07:03

(PLO)- Ảnh hưởng của bão số 13, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến hết ngày mai, với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm 8-11, mưa lớn có xu hướng giảm.

Sáng sớm 7-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào.

Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục mưa to đến hết ngày 8-11

Do ảnh hưởng của bão số 13, trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh, TP từ Quảng Trị đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đơn cử, tại đập thuỷ điện La Tó 215,4mm (Quảng Trị); Vườn Quốc gia Bạch Mã 199,4mm (Huế); Trà Vân 161,2mm (TP. Đà Nẵng); Trà Thanh 310mm (Quảng Ngãi); Hồ Hà Nhe 263,4mm (Gia Lai); Đập Tràn 316,4mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 138,2mm (Khánh Hòa); Đam Rông 138,2mm (Lâm Đồng)…

Dự báo đến sáng nay, 7-11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ vẫn còn mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Nhà dân ở xã Long Phụng - Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng do ảnh hưởng của lốc xoáy từ cơn bão số 13. Ảnh: Nguyễn Yên

Từ nay đến 8-11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Từ đêm 8-11 mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có xu hướng giảm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 7-11, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Lũ trên sông Hương và Trà Khúc đang lên

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn, hiện lũ trên sông Hương (Huế) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở dưới mức BĐ3, sau đó xuống dần.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long tiếp tục lên và dao động ở trên mức BĐ2 từ 0,55-0,65m, sau xuống dần.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống dần, trên sông Hương tại trạm Kim Long ở trên mức BĐ2, sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc ở trên BĐ1.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại Huế và Quảng Ngãi. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở Huế và Quảng Ngãi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.