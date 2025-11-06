Quảng Ngãi: Hàng loạt nhà dân ngập sâu, 50 nhà tốc mái do bão số 13 06/11/2025 23:11

(PLO)- Sóng lớn do cơn bão số 13 liên tục vỗ, tràn qua bờ kè Thạch By 1 khiến hàng loạt nhà dân ngập sâu trong nước biển.

Tối 6-11, triều cường kết hợp sóng lớn liên tục cuộn trào, tràn qua bờ kè Thạch By 1 (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi), khiến hàng loạt nhà dân tại xóm Cồn ngập sâu trong nước biển.

Video nước biển vượt qua bờ kè, tràn vào nhà dân.

110 nhà bị sóng biển tấn công

Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, hơn 110 ngôi nhà bị sóng tạt, có nơi ngập đến 1,5m, buộc nhiều hộ dân phải bỏ lại đồ đạc, khẩn cấp thoát ra ngoài trong đêm.

Sóng biển vượt qua bờ kè, ập vào nhà dân.

Nhận được tin báo, lực lượng dân quân, công an địa phương lập tức có mặt, cõng từng cụ già, trẻ nhỏ vượt qua dòng nước xoáy để đến nơi an toàn. “Chúng tôi gần như trắng đêm đưa dân di dời, cứ thoát được gia đình này là lại quay vào cứu hộ gia đình khác”, một cán bộ công an chia sẻ.

Chính quyền địa phương có mặt, di dời người dân.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền đã huy động lực lượng triển khai sơ tán dân cấp tốc ngay trong đêm. Trước đó, để ứng phó với bão số 13, phường đã di dời khoảng 600 hộ dân với 3.000 nhân khẩu khỏi vùng ven biển dễ tổn thương.

“Toàn bộ bà con được bố trí trú tạm tại trường học, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa và sẽ được tiếp tế lương thực trong suốt thời gian bão đổ bộ”, ông Thanh nói.

Trong khi gió giật, sóng dữ vẫn liên tục vỗ ầm ầm ngoài khơi, những mái nhà Sa Huỳnh trở nên mong manh hơn bao giờ hết, nhưng tình người nơi đây vẫn sáng lên giữa bão giông.

45 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng do gió lốc

Thống kê sơ bộ, tỉnh Quảng Ngãi có 50 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng do cơn bão số 13. Trong đó, xã Long Phụng có 45 nhà thiệt hại do bị lốc xoáy.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 6-11, tại các thôn Vinh Phú, Thanh Long, Mỹ Khánh và thôn 7 (xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện gió lốc mạnh kèm mưa lớn, gió giật dữ dội.

Trận lốc làm 45 căn nhà ở xã Long Phụng bị tốc mái, hư hỏng.

Trận gió lốc đã cuốn bay nhiều mái tôn, tốc mái ngói nhiều nhà dân, làm hư hỏng đồ đạc của các hộ trong khu vực. Rất may, không gây thiệt hại về người.

Theo thống kê ban đầu, trận gió lốc làm 45 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây cối bị gãy đổ.

Hiện khu vực xã Long Phụng vẫn đang có mưa do ảnh hưởng của bão số 13. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân và công an xã đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời, đồng thời rà soát, di dời các hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn.