Quân khu 5 ứng trực tại Gia Lai, Quảng Ngãi ứng phó bão số 13 06/11/2025 12:05

(PLO)- Từ rạng sáng, các sư đoàn, lữ đoàn thuộc Quân khu 5 đã cơ động đến các địa phương tham gia phòng, chống bão số 13.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, 3 giờ sáng 6-11, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2, Quân khu 5 đã khẩn trương cơ động đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tham gia phòng, chống bão.

Huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng

Hơn 350 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện, trang bị chuyên dụng như xe ô tô, xuồng, máy bơm, nhà bạt dã chiến... đã được huy động, cơ động đến những địa bàn trọng điểm, kịp thời hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương.

Bộ đội tham gia hỗ trợ người dân phòng chống bão.

Sáng cùng ngày, Lữ đoàn 573 đã tổ chức cơ động lực lượng với hơn 150 cán bộ, chiến sĩ đến phường An Nhơn Nam, phường Bình Định, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai. Lực lượng của Lữ đoàn hỗ trợ chính quyền địa phương, tham gia giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản, chặt tỉa cây xanh, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

Tổ chức cắt tỉa cây trước thời điểm bão đổ bộ.

Trước đó, Lữ đoàn 573 đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, nắm tình hình và dự kiến các tình huống xảy ra để kịp thời phối hợp, tổ chức ứng cứu.

Tại Quảng Ngãi, Quân khu 5 xác định bão số 13 là tình huống khẩn cấp ở cấp độ cao, yêu cầu các lực lượng phát huy tinh thần chủ động, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ.

Các lực lượng quân đội sẵn sàng ứng phó.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 4 sở chỉ huy bổ trợ tại Cẩm Thành, Đức Phổ, Vạn Tường và Kon Tum; huy động hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện cơ giới, ca nô, thuyền cứu hộ phối hợp với các lực lượng sẵn sàng cơ động ứng cứu.

Các lực lượng chuyên trách của Quân khu như Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575, Cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng đã có mặt tại địa bàn để hỗ trợ địa phương bảo đảm thông tin liên lạc, y tế và hậu cần tại chỗ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng làm việc với Quảng Ngãi về ứng phó bão

Trong sáng 6-11, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang làm trưởng đoàn và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác ứng phó với bão số 13.

Đoàn cũng làm việc về xử lý sự cố tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Tình hình hiện nay hết sức cấp bách, bão tiến nhanh và có cường độ rất mạnh. Các lực lượng tuyệt đối không chủ quan, phải bám sát tình hình, ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, của Nhà nước. Quân đội phải là chỗ dựa vững chắc, là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi tình huống.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Với sự cố tàu Star Bueno chở hơn 174.000 tấn quặng sắt, tiềm ẩn nguy cơ tràn dầu, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng yêu cầu chủ tàu và các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai các phương án bảo đảm an toàn tàu và môi trường biển, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất khi bão đổ bộ.

Tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất trong thời điểm bão số 13 đang áp sát bờ.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung lập Sở Chỉ huy tiền phương, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.