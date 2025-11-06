Quảng Ngãi bắt đầu di dời dân tránh bão số 13 06/11/2025 09:50

(PLO)- Trước khi bão số 13 (bão Kalmaegi) đổ bộ, tỉnh Quảng Ngãi đã di dời nhiều người dân vùng ven biển đến nơi trú ẩn an toàn.

Sáng 6-11, chính quyền phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương tổ chức di dời khoảng 600 hộ dân với hơn 3.600 nhân khẩu ở tổ dân phố Thạch By 2 đến nơi an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.

Sơ tán người dân đến các công trình kiên cố

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, cho biết toàn bộ công tác sơ tán phải hoàn thành trước 15 giờ cùng ngày.

Chính quyền chuẩn bị nơi trú ẩn an toàn cho người dân sơ tán.

Theo đó, địa phương đã bố trí hơn 65 điểm tránh trú tập trung như trường học, nhà văn hóa, công trình kiên cố, đồng thời huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn viên và tổ dân phố hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ có người già, trẻ nhỏ, nhà ở tạm bợ.

Trước đó, cán bộ phường dùng loa tuyên truyền khắp khu dân cư, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, thu dọn đồ đạc để chủ động sơ tán.

Nhiều hộ ven biển như gia đình bà Lê Thị Chút, đã chuẩn bị sẵn sàng di chuyển đến khu vực an toàn.

Người dân sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn tránh bão số 13.

“Bão số 13 nghe nói rất mạnh, tôi lo lắm. Nhà lại ở ngay trước biển nên tôi nghe theo chính quyền mà đi tránh trú cho an toàn, ở lại rất nguy hiểm”, bà Chút chia sẻ.

Ông Phạm Hồng Hưng (68 tuổi), Tổ trưởng tổ dân phố Thạch By 2, cho biết lực lượng ở địa phương đã rà soát các hộ dân khu vực ven biển, đặc biệt là những ngôi nhà không kiên cố, vận động bà con chủ động di dời.

“Chúng tôi đã thông báo qua loa và đến từng nhà hướng dẫn bà con chuẩn bị đồ đạc, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi trú bão do phường bố trí”, ông Hưng nói.

Bộ đội Biên phòng kêu gọi ngư dân đưa tàu vào nơi tránh trú an toàn.

Trước đó, ngày 5-11, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kích hoạt phương án sơ tán người dân chống bão số 13, đặc biệt là khu vực ven biển phía đông tỉnh Quảng Ngãi cũ.

Theo phương án đã được tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình huống bão Kalmaegi đổ bộ vào địa bàn với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sẽ cần sơ tán gần 27.000 hộ dân/98.500 nhân khẩu ở 77/96 xã, phường và đặc khu.

Quân đội ứng trực 24/24

Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay khi nhận được chỉ đạo của Quân khu 5 và Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kích hoạt các lực lượng trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ. Thành lập các tổ công tác xuống cơ sở nắm tình hình, phối hợp với địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

Quân đội hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Để chủ động ứng phó bão số 13 và hoàn lưu sau bão, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương cập nhật liên tục tình hình, điều chỉnh phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực Tổng đài 112 để tiếp nhận, xử lý thông tin về thiên tai, thảm họa; kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm lực lượng và phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Bộ đội hỗ trợ đưa người già yếu đi trú tránh bão.

Việc ứng phó được triển khai theo đúng phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tập trung bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, đồng thời huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ và hơn 150 phương tiện gồm xe thiết giáp, ô tô, tàu, xuồng, cùng nhiều trang thiết bị cứu hộ như nhà bạt, đèn pin, cưa, phao tròn...

Sẵn sàng công tác chống bão số 13.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tham mưu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh phối hợp với Sư đoàn Bộ binh 307, 315; Lữ đoàn Công binh 270; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Vùng 2 Cảnh sát biển... Trong tình huống khẩn cấp, sẽ thành lập các sở chỉ huy lâm thời tại 5 khu vực và duy trì sở chỉ huy thường xuyên tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xử trí kịp thời các tình huống, với 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu.