Bão số 13 cận kề, người dân Quảng Ngãi chỉ mong người còn, nhà cửa còn 06/11/2025 17:25

(PLO)- Bão số 13 áp sát, Quảng Ngãi khẩn trương sơ tán hàng chục nghìn dân khỏi vùng nguy hiểm, ai cũng chỉ mong sau bão, người còn, nhà còn.

Đầu giờ chiều 6-11, khi những cơn gió đầu tiên của bão số 13 bắt đầu xuất hiện, các địa phương ven biển Quảng Ngãi bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Hàng nghìn người dân vùng nguy hiểm được lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Tại xã An Phú, các tổ dân phố tỏa đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, vận động bà con rời nơi nguy hiểm.

Bà Thanh (áo xanh) cùng cháu ngoại được đưa đến trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã An Phú để trú tránh bão. Ảnh: NY

Trong căn nhà cấp 4 cũ, bà Đặng Thị Thanh (60 tuổi, thôn Phú Trung) tất bật thu dọn vài vật dụng cần thiết như bếp gas, ít quần áo, chiếu để đi di dời.

“Nghe tin bão mạnh, chính quyền vận động lên trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã tránh trú, tôi dẫn cháu ngoại đi ngay. Nhà còn hay mất thì tính sau, miễn người an toàn là được”, bà nói cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thới (65 tuổi) chia sẻ, dù đã trải qua nhiều cơn bão, song lần nào nghe có bão bà cũng rất lo lắng.

“Chỉ mong qua đêm nay, người còn, nhà cửa còn là mừng rồi”. Bà Thới cùng hai cháu nội đã được đưa đến trụ sở ủy ban xã tránh bão; vợ chồng con trai sau khi chằng chống nhà cửa sẽ lên sau.

Nhắc đến cơn bão 20 năm trước, khi ngôi nhà bị cuốn trôi, bà Lan không khỏi lo lắng trước sức mạnh của bão số 13. Ảnh: NY

Tại Trường Tiểu học Phổ An, điểm sơ tán của xã, từng tốp người dân nối nhau đến trong mưa. Các tình nguyện viên trải chiếu, phát mền, cơm hộp cho từng gia đình.

Bà Lê Thị Cận (thôn Phổ Trường) nói: “Nhà tôi ngay sát biển, năm nào cũng lo. Năm nay nghe bão mạnh, được đưa lên trường trú tránh, có bộ đội và cán bộ túc trực, tôi thấy yên tâm hơn”.

Bà Cận (áo xanh) cùng hàng xóm đến Trường Tiểu học Phổ An tránh bão.

Ông Trần Ngọc Xôn, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, cho biết địa phương đã bố trí 11 điểm sơ tán, bảo đảm chỗ ở tạm, nước uống và lương thực cho 834 hộ với 2.840 nhân khẩu.

“Công tác di dời phải hoàn tất trước 14 giờ, không để ai ở lại vùng nguy hiểm”, ông nói.

Tại phường Sa Huỳnh, các lực lượng cũng đang căng mình ứng phó. Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường cho biết, toàn phường có hơn 32.000 dân, trong đó 3.600 người sống ở khu vực nhà không kiên cố.

“Chúng tôi đã chuẩn bị 65 điểm tránh trú tập trung, có đủ chiếu, mền, lương thực và nước uống. Việc sơ tán phải hoàn tất trước khi bão chạm đất nhiều giờ”, ông Thanh thông tin.

Người dân Quảng Ngãi trú tránh bão tại trường học và trụ sở xã, đảm bảo an toàn tính mạng trước cơn bão mạnh.

Theo phương án ứng phó bão Kalmaegi, toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 27.000 hộ với 98.500 nhân khẩu cần sơ tán, thuộc 77/96 xã, phường, thị trấn. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn tất công tác di dời trước 16 giờ ngày 6-11, riêng các xã ven biển phía Nam và đặc khu Lý Sơn phải xong trước 13 giờ cùng ngày.

Hàng chục ngàn người dân ven biển Quảng Ngãi đang được khẩn trương di dời trước khi bão số 13 dự kiến đổ bộ vào chiều tối nay.