Quảng Ngãi sơ tán hàng ngàn dân trước giờ bão số 13 áp sát đất liền 06/11/2025 14:29

(PLO)- Sáng 6-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, tổng số hộ dân cần sơ tán trước khi bão số 13 đổ bộ là 30.221 hộ/103.132 người. Tính đến 9 giờ ngày 6-11, các địa phương phía đông của tỉnh đã sơ tán 10.888 người; các xã phường phía tây sơ tán tổng cộng 7.409 người.

Video: Quảng Ngãi sơ tán hàng ngàn dân trước giờ bão số 13 áp sát đất liền.

Sáng 6-11, chính quyền xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với thôn Tân Long tổ chức hỗ trợ sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại thôn Xóm Lân ra khỏi vùng nguy hiểm trước thời điểm bão số 13 áp sát đất liền.

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng, chống bão. Ông Vương chỉ đạo các lực lượng và các Tổ xung kích của địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển đến điểm tránh trú an toàn, đồng thời chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn, di dời gia súc, gia cầm và tài sản có giá trị lên cao nhằm hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.