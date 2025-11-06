Thủ tướng: Sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm do bão số 13, xong trước 15 giờ hôm nay 06/11/2025 13:45

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn tất di dời dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét do bão số 13, hoàn thành trước 15 giờ chiều nay, 6-11.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 210 ngày 6-11 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão.

Công điện nêu, bão số 13 đang di chuyển rất nhanh với tốc độ 30-35 km/giờ, hướng về phía vùng biển ven bờ và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Theo dự báo, bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh và mưa lớn rất rộng (từ Quảng Trị đến Khánh Hòa).

Khi vào gần bờ, gió bão duy trì cấp 14-15, giật cấp 17. Trên đất liền từ trưa nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 10-12, giật cấp 14-15, đất liền phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai có thể tới cấp 12-13, giật cấp 15-16.

Bão số 13 đã mạnh lên cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h. Ảnh: NCHMF

Bão gây sóng biển ven bờ cao từ 3-8m, kết hợp nước biển dâng và triều cường lớn, rất nguy hiểm với các tàu thuyền trên biển và ở nơi neo đậu, đặc biệt là lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu dân cư vùng trũng thấp, các công trình và hoạt động ven biển.

Hoàn lưu bão có thể gây mưa rất lớn tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to, lượng mưa 150-300 mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị, nhất là tại những nơi đã bị mưa lớn kéo dài vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, GD&ĐT, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó bão và mưa lũ do bão ở mức cao nhất.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành có tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là các địa phương Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (nơi dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ứng phó bão và mưa lũ do bão.

Các địa phương bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến chủ tàu và thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn.

Các địa phương căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ sáng 6-11; quyết định việc kiểm soát, hạn chế người và phương tiện tham gia giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Vị trí bão số 13. Ảnh: NCHMF

Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực không bảo đảm an toàn; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân); hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ hôm nay.

Các địa phương chỉ đạo vận hành chủ động hạ thấp mực nước tại các hồ chứa nước để sẵn sàng đón lũ, triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi, điều tiết vận hành khoa học, không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ.

Đồng thời, triển khai ngay lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, vật tư, phương tiện, phân công cán bộ trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo UBND cấp tỉnh ứng trực tại các địa bàn trọng điểm để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.