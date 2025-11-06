Bão số 13 đủ sức phá hủy nhà cấp bốn, nhà không kiên cố 06/11/2025 12:39

(PLO)- Bão số 13 đang tiến vào đất liền với tốc độ rất nhanh, sức gió gần tâm bão đạt cấp 14-15, giật trên cấp 17, đủ sức phá hủy nhà cấp bốn.

Ngày 6-11, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến tổ dân phố Từ Nham, phường Sông Cầu, kiểm tra công tác phòng chống bão số 13, thăm hỏi người dân và chỉ đạo công tác di dời.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài giúp người dân gia cố mái nhà. Ảnh: X.H

Theo ông Huy, tỉnh đã kêu gọi người dân tuyệt đối không quay lại nhà khi bão chưa tan; chấp hành lệnh cấm biển và hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn tính mạng trong 48 giờ cao điểm mưa bão.

Phường Sông Cầu là nơi được dự báo bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Vì vậy, chính quyền địa phương đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp di dời toàn bộ các hộ dân khỏi vùng triều cường và khu vực nhà tạm ven biển.

Ông Nguyễn Xuân An, Tổ trưởng tổ dân phố Từ Nham, phường Sông Cầu, cho biết lực lượng tại chỗ đang tích cực hỗ trợ người dân vận chuyển đồ, rời nhà trước khi gió lớn, triều cường dâng.

Lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên người dân phải di dời vì bão. Ảnh: X.H

Theo ông An, cùng với phương án di dời dân, địa phương đã chuẩn bị lương thực, nước sạch, đội hỗ trợ y tế để giúp người dân trong mọi tình huống.

Theo ghi nhận của PLO, sáng cùng ngày, Đồn Biên Phòng Xuân Đài đã cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, chằng néo, gia cố nhà cửa giúp bà con.

Bà Phan Thị Liên, một hộ dân thuộc diện di dời nói: “Giờ ưu tiên nhất là an toàn tính mạng. Vì vậy, tôi đã khóa cửa, bỏ lại tài sản để lên chùa trú ẩn”.

Ở diễn biến khác, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dự báo, từ chiều 6-11, vùng đất liền ven biển của các khu vực: Tuy Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân tỉnh Đắk Lắk có gió mạnh cấp 5-6, sau tăng dần lên cấp 7-9, giật cấp 10-12. Sâu trong đất liền của tỉnh Đắk Lắk, có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Người dân phường Sông Cầu được di dời lên chùa. Ảnh: T.T

Trước diễn biến khó lường của bão số 13, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn, cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 6-11 đến hết ngày 7-11.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động hơn 300 chiến sĩ về các địa phương để hỗ trợ nhân dân phòng chống bão.

​Theo Cục Khí tượng Thủy văn, bão số 13 đang tiến vào đất liền với tốc độ rất nhanh. Đến 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng hơn 200 km về phía Đông Đông Nam. Đến chiều nay, bão số 13 có cường độ mạnh nhất, đạt cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Khoảng chiều tối đến đêm nay (6-11), tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Ngư dân kiểm tra, chằng néo tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh: T.T

Trong đó, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của cơn bão số 13 về gió, với cấp gió có thể lên cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Cục Khí tượng Thủy văn dự báo, sức gió trên hoàn toàn phá huỷ nhà cấp bốn, nhà không kiên cố. Thời gian gió mạnh nhất là khoảng từ 17 giờ ngày 6-11 đến 4 giờ sáng 7-11.

Người dân che chắn cửa, hạn chế va đập khi bão 13 đổ bộ vào đất liền. Ảnh: T.T

Do ảnh hưởng của bão số 13, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6m. Vùng gần tâm bão đi qua, có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.