Bão số 13 đi nhanh, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu ứng phó quyết liệt hơn 06/11/2025 12:07

(PLO)- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với bão số 13 (bão Kalmaegi).

Ngày 6-11, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi UBND các tỉnh, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; các bộ, ngành liên quan yêu cầu triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với bão số 13.

Công điện nêu rõ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, bão số 13 di chuyển nhanh hơn (30 km/h), duy trì cường độ mạnh khi đổ bộ vào đất liền. Khu vực phía tây các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (khu vực Tây Nguyên cũ) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11.

Bộ đội cùng người dân tỉnh Gia Lai di dời phương tiện lên bờ tránh bão. Ảnh: LÊ KIẾN

Do vậy, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia với yêu cầu sớm hơn, quyết liệt hơn.

Khu vực phía tây các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (khu vực Tây Nguyên cũ) tập trung chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão, đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng, không để bị động, bất ngờ.

Ban chỉ đạo yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Cập nhật đến 11 giờ trưa nay, tâm bão số 13 đang ở khoảng 13.1 độ Vĩ Bắc; 111.4 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 13, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.

Dự báo khoảng chiều tối đến đêm nay, tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.