Bão số 13 sắp đạt cường độ cực đại, đang lao nhanh vào đất liền miền Trung 05/11/2025 13:40

(PLO)- Lúc 13 giờ ngày 5-11, bão số 13 - bão Kalmaegi, với cường độ cấp 13-14, giật cấp 17, đang cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 400km về phía Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 5-11, bão số 13, tên quốc tế là bão Kalmaegi, đang ở khoảng 11.7 độ Vĩ Bắc; 117.9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 400km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang ở cuối cấp 13, chuẩn bị mạnh lên cấp 14 (134-166km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Dự báo đêm 6-11 (sau 21 giờ) đến sáng sớm ngày 7-11 bão số 13 đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi – Đắk Lắk, sau đó di chuyển sang Lào.

Cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khoảng 10 giờ trưa mai, 6-11, bão còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Lúc này, cường độ bão đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17. Từ trưa đến chiều 6-11, bão số 13 tiếp tục đi vào vùng biển Quảng Ngãi-Đắk Lắk, sau đó đi sâu vào đất liền khu vực này. Khi tiếp cận vùng biển Quảng Ngãi-Đắk Lắk, cường độ bão vẫn còn rất mạnh, cấp 13, giật cấp 16.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn): Cấp 4.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk: Cấp 3.

Dự báo tác động do bão số 13 gây ra.

Theo đánh giá của Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT), bão số 13 là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng.

Bão hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, trong khi nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu nên cường độ bão rất mạnh, ít bị suy yếu khi ở trên biển. Chỉ khi tiếp cận đất liền, gặp ma sát thì cường độ bão mới yếu đi. Do vậy thời điểm bão vào đến vùng biển TP. Đà Nẵng, Khánh Hòa thì vẫn giữ cường độ cấp 13, giật cấp 16.