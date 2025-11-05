Tối mai bão số 13 đổ bộ, Phó Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn cấp hơn 05/11/2025 09:43

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá bão số 13 hết sức bất thường khi hình thành nhanh trong tháng 11, tốc độ di chuyển 25 km/giờ và cường độ lớn.

Sáng nay, 5-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai ứng phó với bão số 13 (bão Kalmaegi).

Bão số 13 sẽ đổ bộ vào tối 6-11 rạng sáng 7-11

Theo báo cáo của Bộ NN&MT, sáng sớm nay, bão số 13 đã đi vào Biển Đông. Dự báo đến 4 giờ ngày 6-11, tâm bão cách bờ biển Gia Lai khoảng 550 km, tiếp tục mạnh thêm, sức gió cấp 14, giật cấp 17. Đến 4 giờ ngày 7-11, tâm bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió cấp 9-10, giật cấp 12.

Từ ngày 6 đến 7-11, bão số 13 gây mưa rất to từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk, phổ biến từ 300-500 mm, cục bộ có nơi đạt 600 mm/đợt. Từ ngày 7 đến 8-11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng báo cáo về diễn biến bão số 13. Ảnh: VGP

Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ NN&MT, nhận định bão số 13 rất mạnh, di chuyển nhanh, đổ bộ vào đất liền với cường độ mạnh. Bão có thể gây mưa lớn cho khu vực Trung bộ, trong đó có các địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Trước diễn biến và dự báo của bão số 13, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành công điện từ sớm, lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương ứng phó từ sớm, từ xa, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và giảm thiệt hại về tài sản.

Chỉ đạo các chủ hồ và cơ quan liên quan vận hành, xả nước hồ chứa để dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là các liên hồ trên 5 lưu vực sông Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn - Hà Thanh, Ba. Tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường khi bão đổ bộ và mưa lũ lớn; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt

Khẩn trương khắc phục mưa lũ, dồn sức chống bão số 13

Theo báo cáo của các địa phương ở miền Trung, tại Quảng Trị hiện mưa đã ngớt, lũ trên các sông đang rút nhanh và ở mức báo động 1 đến báo động 2. Hiện còn khoảng 12.000 hộ với 25.000 nhân khẩu và 51 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt.

Tỉnh đã cấm tàu ra khơi từ ngày 4-11. Các hồ đập cơ bản an toàn, dung tích đạt khoảng 89,5% thiết kế, dự kiến điều tiết lũ trong ngày 5 và 6-11 để đưa về mức an toàn. Toàn tỉnh có hơn 34 điểm nguy cơ sạt lở cao và 128 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển; đã tổ chức sơ tán 100% dân tại khu vực nguy cơ, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng chốt chặn. Đồng thời triển khai phương châm 4 tại chỗ và bố trí lực lượng tại 5 khu vực phòng thủ xung yếu.

Lãnh đạo một số địa phương miền Trung báo cáo về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và khẩn trương chuẩn bị ứng phó với bão số 13. Ảnh: VGP

Phương án sơ tán dự kiến trên 1.000 hộ ở 9 xã ven biển; hơn 2.200 hộ ở khu vực ngập lụt; 415 hộ ở khu vực sạt lở khi mưa lũ kéo dài. Tỉnh đã phân bổ 200 tỉ đồng hỗ trợ từ Trung ương và đang phân bổ tiếp 100 tỉ đồng để khắc phục thiên tai và sửa chữa hạ tầng.

Từ ngày 25-10 đến nay, TP Huế vẫn đang khắc phục hậu quả đợt mưa lũ, tập trung điều tiết nước tại các hồ Hương Điền, Bình Điền và Tả Trạch, với dung tích dự kiến đón lũ khoảng 300 triệu m³.

Toàn tỉnh còn 18 xã bị ngập với 15.156 hộ dân. Ở vùng cao, học sinh đã đi học trở lại. Hệ thống điện và cấp nước đã được khôi phục. Giao thông cơ bản thông suốt. Duy trì trực 100% lực lượng để cứu trợ, hỗ trợ người dân.

Tại Đà Nẵng, vẫn còn tình trạng ngập lụt cục bộ, đất tại khu vực phía Tây đã ngậm nước, nguy cơ sạt lở cao. Hiện 81 tàu đang hoạt động trên biển đã được liên lạc và di chuyển đến nơi tránh trú, không có tàu nào ở vùng nguy hiểm.

TP đã chỉ đạo di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm và thông tin rộng rãi về các vùng ngập. Sạt lở bờ biển Hội An được đánh giá rất cấp bách. Lực lượng quân đội đã triển khai biện pháp khắc phục tạm thời.

Quảng Ngãi đã xây dựng phương án di dời khoảng 26.774 hộ tránh bão, 7.818 hộ tránh lũ và 4.057 hộ phòng nguy cơ sạt lở. Các đơn vị viễn thông được yêu cầu kiểm tra, đánh giá an toàn trạm, trụ và thiết bị, kịp thời di dời nếu mất an toàn, đặc biệt tại khu vực đông dân cư.

Đến nay, có 6.005 tàu đã cập bến, dự kiến 17 giờ ngày 5-11 hoàn thành sắp xếp tàu trong bến. Còn 417 tàu đang được biên phòng và cảnh sát biển thông báo hướng tránh bão. Một tàu gặp sự cố hỏng máy đã được lai dắt an toàn.

Đặt công tác phòng chống bão số 13 trong tình trạng khẩn cấp hơn

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá bão số 13 là cơn bão hết sức bất thường khi hình thành nhanh trong tháng 11, tốc độ di chuyển 25 km/giờ và cường độ lớn.

Trong khi đó, nhiều địa phương chưa khắc phục xong hậu quả các đợt thiên tai trước. Hồ đập thủy lợi, thủy điện đã sử dụng hết dung tích thiết kế, mực nước vẫn còn lớn; tình trạng ngập lụt ở đô thị, vùng nông thôn chưa giải quyết được. Các khu vực núi cao, tình hình sạt lở, lũ ống, lũ quét ngày càng nghiêm trọng.

Từ nhận định đó, Phó Thủ tướng đề nghị đặt công tác phòng chống bão số 13 trong tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá bão số 13 là cơn bão hết sức bất thường khi hình thành nhanh trong tháng 11, tốc độ di chuyển 25 km/giờ và cường độ lớn. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&MT tiếp tục chỉ đạo công tác dự báo với yêu cầu cao hơn, cung cấp thông tin dày đặc hơn cho từng giai đoạn: Trên biển, ven biển, khi bão đổ bộ, hoàn lưu vào đất liền và các hiện tượng mưa, lũ, lốc, sét sau bão. Dự báo cần so sánh với các cơn bão trước để địa phương và người dân dễ hình dung về tốc độ gió, nguy cơ tàn phá, lượng mưa, mức độ lũ, sạt lở.

Phó Thủ tướng lưu ý, dự báo bão số 13 sẽ ảnh hưởng từ 19 giờ ngày mai (6-11) đến khoảng 4 giờ ngày 7-11, nên thời gian chuẩn bị còn rất ít. Tất cả địa phương trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, ngay từ sáng nay phải cập nhật, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó dựa trên dự báo và điều chỉnh theo số liệu mới.

Đối với khu vực biển và nuôi trồng thủy sản, Phó Thủ tướng yêu cầu cấm 100% tàu, bè ra khơi. Người dân tuyệt đối không có mặt trên biển sau 17 giờ ngày 6-11. Lực lượng công an, biên phòng bảo đảm an toàn và kiểm soát tài sản cho người dân.

Công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm phải hoàn thành trước 19 giờ ngày 6-11 ở khu vực ven biển chịu triều cường và các vùng núi cao, chia cắt, sạt lở. Các địa phương phải làm việc ngay với Quân khu 4 và Quân khu 5 để xác định lực lượng, quân số, phương tiện, không để đến lúc chia cắt rồi mới đưa quân vào.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc, trong đó có điện thoại vệ tinh tại các điểm xung yếu, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập, hạ tầng điện, hạ tầng thông tin liên lạc chưa bảo đảm.

Về hồ chứa, Bộ NN&MT, Bộ Công Thương và Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm ngay từ lúc này, đánh giá an toàn hồ, vận hành, giảm về mức nước an toàn để có dung tích cắt lũ trong các ngày 6 đến 8-11, khi có khả năng mưa lớn 200 đến trên 300 mm.

Đề nghị các địa phương khẩn trương đánh giá ngay nhu cầu hỗ trợ lương thực, thuốc men, hóa chất cho người dân, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, quân đội, công an xem xét hỗ trợ ngay từ bây giờ, không chờ khi tình huống xảy ra. Phương tiện cứu hộ phải được huy động từ Quân khu 4, Quân khu 5 và nguồn lực địa phương để sẵn sàng ứng phó lũ và di chuyển trong khu vực ngập lụt.

Phó Thủ tướng giao Bộ NN&MT chủ trì tham mưu cùng Bộ Quốc phòng về việc bố trí địa điểm để Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia làm việc, chỉ đạo trực tiếp với các địa phương tại khu vực tâm bão.