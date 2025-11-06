Đại biểu Quốc hội: Đường ở Việt Nam vừa được trải nhựa 6 tháng đã bạc màu 06/11/2025 12:24

(PLO)- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Chu Hồi chia sẻ đi trên nhiều tuyến đường ở Việt Nam sẽ thấy, sau khi trải nhựa khoảng 6 tháng, mặt đường dần chuyển sang màu xám như xi măng. Điều đó cho thấy lượng bụi thải ra là rất lớn, bao gồm bụi trực tiếp trong không khí và bụi đất rơi vãi trên đường.

Cần kiểm soát tổng lượng xả thải, tránh tác động cộng hưởng

Góp ý cho Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Chu Hồi (đoàn Hải Phòng) đề nghị cơ quan soạn thảo cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ thực tiễn thời gian qua để tiếp tục hoàn thiện các quy định, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi triển khai tại địa phương.

Theo đại biểu, trong hệ thống tiêu chuẩn môi trường hiện nay, các quy chuẩn chủ yếu đưa ra ngưỡng nồng độ chất thải sau xử lý. Ví dụ, chỉ tiêu xyanua được quy định ở mức 0,3 mg/l. Nếu đạt quy chuẩn này, doanh nghiệp có thể được phép xả thải, kể cả xả ra biển.

Tuy nhiên, pháp luật lại chưa quy định rõ về tổng lượng xả thải theo thời gian. Tức là cùng nồng độ đó, nếu xả 100 kg/giờ thì tác động môi trường có thể không lớn, nhưng nếu xả tới 1 tấn/giờ thì hậu quả sẽ rất khác, dù đều đúng quy chuẩn. Điều đó cho thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa ‘mức độ ô nhiễm’ và ‘tác động môi trường'.

Đại biểu viện dẫn sự cố môi trường biển miền Trung do Formosa gây ra là ví dụ điển hình của tác động cộng hưởng, điều mà các quy định hiện hành chưa kiểm soát đầy đủ.

Vì vậy, theo ông, trong luật cần quy định mang tính nguyên tắc về kiểm soát tổng lượng xả thải, còn các chỉ số kỹ thuật cụ thể nên do ngành chuyên môn hướng dẫn chi tiết. “Luật không nhất thiết phải ghi con số, nhưng cần nêu rõ định hướng để các bộ, ngành có cơ sở thực hiện”, ông nói.

Đường ở Việt Nam vừa trải nhựa 6 tháng đã chuyển màu xi măng

Đại biểu Nguyễn Chu Hồi cũng cho rằng Luật Bảo vệ môi trường cần được xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ với Luật Xây dựng. Thực tế cho thấy nhiều vấn đề gây ô nhiễm không khí, bụi mịn và ùn tắc đô thị xuất phát từ hoạt động xây dựng nhưng việc quản lý nguồn phát sinh lại chưa hiệu quả.

“Hà Nội đã có lúc nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Nếu chúng ta không kiểm soát từ nguồn, không xác định nơi phát sinh và mức phát sinh, thì mọi biện pháp xử lý về sau chỉ là khắc phục hậu quả,” ông nêu rõ.

Đại biểu Nguyễn Chu Hồi cũng chỉ ra tình trạng bụi phát tán từ hoạt động vận chuyển và thi công xây dựng. Nhiều tuyến đường nhanh chóng bạc màu, đầy bụi, kể cả những trục giao thông đối ngoại như tuyến từ cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài.

“Các đồng chí đi trên nhiều tuyến đường ở Việt Nam sẽ thấy, sau khi trải nhựa khoảng 6 tháng, mặt đường dần chuyển sang màu xám như xi măng. Điều đó cho thấy lượng bụi thải ra là rất lớn, bao gồm bụi trực tiếp trong không khí và bụi đất rơi vãi trên đường.

Trước đây, cầu Nhật Tân và tuyến đường lên sân bay rất đẹp, nhưng bây giờ, người ta lấy bùn đất từ sông Hồng chở đi ban đêm, chắc chắn phải được địa phương cho phép hoặc buông lỏng quản lý. Xe chạy qua làm rơi vãi đất, mà sáng không kịp rửa đường, khiến tuyến đường vốn là 'bộ mặt quốc tế' trở nên nhếch nhác, bụi bẩn”, ông nói.

Trong khi đó, ông cho biết, ở nhiều nước phát triển, mặt đường sau 30 năm vẫn sạch và đen bóng, khu vực đất trống luôn được che phủ hoặc trồng cỏ để chống bay bụi.

“Họ xử lý rất kỹ các chi tiết nhỏ, còn chúng ta thì đặt ra nhiều quy định ‘trên mây’, rất hoành tráng, nhưng các vấn đề nhỏ, hàng ngày là nguồn gây ô nhiễm trực tiếp lại không được khắc phục. Điều này làm cho ô nhiễm không khí trong nước ngày càng nghiêm trọng”, ông cho hay.

Cùng quan điểm tăng hiệu quả thực thi luật, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) cho rằng cần tiếp tục rà soát kỹ báo cáo kết quả giám sát và nghị quyết giám sát chuyên đề tối cao của Quốc hội về môi trường để bổ sung vào dự thảo các vấn đề đang được xem là “điểm nghẽn” trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là những vướng mắc ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

“Điều này rất quan trọng nhằm đảm bảo thể hiện đúng quan điểm: môi trường là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững. Chúng ta cần tháo gỡ sớm các bất cập ngay trong giai đoạn này, trước khi tiến hành sửa đổi tổng thể Luật Bảo vệ môi trường”, ông nói.