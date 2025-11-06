Bão số 13 giật cấp 17 đang tăng tốc, còn cách Quy Nhơn 360km 06/11/2025 06:23

(PLO)- Dự báo 16 giờ chiều nay, bão số 13 chỉ còn cách Quy Nhơn hơn 100km. Cường độ bão rất mạnh, ở cấp 14, giật cấp 17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 6 giờ sáng nay, 6-11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông. Như vậy, bão đang cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 360km về phía Đông Đông Nam.

Bão số 13 đang tăng tốc về phía đất liền

Bão vẫn đang giữ cường độ rất mạnh, chưa có dấu hiệu suy yếu với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Bão đang tăng tốc, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h. Những giờ trước đó bão đi với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo 16 giờ chiều nay, bão số 13 chỉ còn cách Quy Nhơn hơn 100km, nhưng cường độ bão vẫn rất mạnh, ở cấp 14, giật cấp 17. Tối qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bão có khả năng tiếp tục tăng cường độ, có thể tăng lên cuối cấp 14, đầu cấp 15.

Dự báo khoảng tối đến đêm nay, 6-11, bão có khả năng ảnh hưởng, tác động vào đất liền Trung và Nam Trung Bộ.

Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 13.

Vùng nguy hiểm trong 8 giờ tới được xác định: Vĩ tuyến 11,50N-16,00N; Phía Tây kinh tuyến 115,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn)

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Từ sáng nay, biển Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió mạnh

Các mối nguy hiểm của cơn bão đến từ nhiều yếu tố: gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ.

Trước hết, trên khu vực Biển Đông và vùng ven biển, với sức gió có thể lên đến cấp 13-14, giật trên cấp 17, sóng biển có thể cao từ 8 đến 10 m. Với gió và sóng như vậy, đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm đối với mọi loại tàu thuyền, kể cả tàu có trọng tải lớn, khi hoạt động trong vùng ảnh hưởng bão.

Từ sáng ngày 6-11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3,0-6,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7,0-9,0m; biển động dữ dội. Khu vực ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Từ chiều tối hôm nay, trên đất liền từ Nam TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai), giật cấp 14-15; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc Tp. Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ tối và đêm nay, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Mưa rất to từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk

Từ ngày hôm nay đến ngày mai, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 8-11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến ngày 8-11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.