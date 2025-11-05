Ngày mai bão số 13 đổ bộ miền Trung, bão đang giật cấp 17 05/11/2025 18:15

(PLO)- Dự báo đến 16 giờ ngày mai, bão số 13 với cường độ cấp 14, giật cấp 17 chỉ còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam.

Chiều 5-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết lúc 16 giờ, tâm bão số 13 (tên quốc tế là bão Kalmaegi) ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông.

Dự báo đêm 6-11, bão đổ bộ đất liền miền Trung

Với vị trí này, bão đang cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã mạnh lên cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định cường độ cực đại của cơn bão này có thể đạt cấp 14, giật cấp 17 khi bão vào đến đặc khu Trường Sa. Tuy nhiên, có một số mô hình còn dự báo cường độ bão có thể vượt cấp 14 tại khu vực này.

Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 13.

Dự báo đến 16 giờ ngày mai, 6-11, bão số 13 chỉ còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Dự báo đêm 6-11, rạng sáng 7-11, tâm bão đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai. Khi đổ bộ, cường độ bão suy yếu dần.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 10,00N-16,00N; Kinh tuyến 109,5-1190E.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tổ hợp đa thiên tai: Gió mạnh, nước biển dâng, mưa lớn

Do ảnh hưởng của bão, từ gần sáng ngày 6-11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Từ chiều tối 6-11, khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối đến đêm 6-11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Ngư dân Đắk Lắk tất tả đưa lồng nuôi tôm hùm lên bờ. Ảnh: TIẾN THOẠI

Từ ngày 6-11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt. Từ ngày 8-11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200 mm/3h).

Chiều tối qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay không khí lạnh đang suy yếu, khi cơn bão đi sát vào bờ và đổ bộ vào đất liền, hoàn lưu không khí lạnh vẫn ở mức yếu. Bên cạnh đó, hoạt động của gió đông, vốn là nguyên nhân gây ra nhiều đợt mưa lớn những ngày qua, dự kiến cũng yếu hơn trong những ngày tới. Do đó, mưa lần này chủ yếu xuất phát từ hoàn lưu của cơn bão số 13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.