Từ đêm nay, ven bờ biển Trung Bộ có thể xuất hiện dông lốc, gió giật do bão số 13 05/11/2025 20:06

(PLO)- Dù tâm bão số 13 còn ở xa, nhưng từ đêm nay, trên các vùng biển ven bờ đã có thể xuất hiện dông lốc và gió giật mạnh.

Tối 5-11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia (Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ NN&MT), cho biết trong những giờ tới, cường độ bão số 13 - bão Kalmaegi vẫn có khả năng mạnh lên cấp 15. Đây là cấp bão rất mạnh.

Dự báo bão số 13 có thể mạnh lên đầu cấp 15

. Phóng viên: Diễn biến về cơn bão số 13 - bão Kalmaegi đến thời điểm hiện nay và những tác động nguy hiểm của cơn bão như thế nào, thưa ông?

+ Ông Mai Văn Khiêm: Đến 17 giờ chiều nay, ngày 5-11, tâm bão Kalmaegi đang ở khu vực phía đông Biển Đông. Hiện bão cách đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) khoảng 320 km. Như vậy, bão đang cách đất liền nước ta hơn 900 km.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

Tốc độ di chuyển hiện tại của bão khoảng 20-25 km/giờ, tương đối ổn định từ sáng đến nay. Dự báo đêm nay và ngày mai, bão sẽ tiếp tục duy trì tốc độ này.

Dự báo trong khoảng từ 12-18 giờ tới bão có khả năng tiếp tục tăng cường độ. Hiện bão đang ở đầu cấp 14, thời gian tới có thể tăng lên cuối cấp 14, đầu cấp 15.

Chúng tôi đánh giá đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, cường độ rất lớn và rất mạnh trên khu vực Biển Đông. Khi tiến vào đất liền, bão có thể vẫn giữ cường độ mạnh. Thời điểm bão có khả năng ảnh hưởng, tác động vào đất liền là từ tối đến đêm mai, 6-11.

Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi là tâm điểm gió mạnh khi bão đổ bộ

. Những tác động nguy hiểm nào cần đặc biệt cảnh báo đến cộng đồng trong những giờ tới, thưa ông?

+ Đối với cơn bão số 13, chúng tôi đã liên tục cảnh báo trong những ngày qua. Các mối nguy hiểm của cơn bão đến từ nhiều yếu tố: Gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ.

Dự báo từ tối đến đêm ngày mai, 6-11, bão có thể tác động vào đất liền Trung Bộ.

Trước hết, trên khu vực Biển Đông và vùng ven biển, với sức gió có thể lên đến cấp 13-14, giật trên cấp 17, sóng biển có thể cao từ 8 đến 10m. Với gió và sóng như vậy, đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm đối với mọi loại tàu thuyền, kể cả tàu có trọng tải lớn, khi hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão.

Ở vùng ven bờ, gió có thể đạt cấp 12, sóng cao từ 4 đến 6m. Đặc biệt, hôm nay và ngày mai đang là kỳ triều cường cao, nên nước dâng do bão kết hợp triều có thể đạt 0,9 đến 1,2m.

Với các yếu tố cộng hưởng này, hoạt động tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản dọc ven biển từ nam Quảng Trị đến khu vực Đắk Lắk sẽ chịu tác động rất lớn, cần đặc biệt cảnh giác.

Trên đất liền, hoàn lưu bão có thể gây gió mạnh dọc khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Trọng tâm gió mạnh được xác định tại khu vực Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi, với sức gió dự báo có thể đạt cấp 10-12, giật trên cấp 15, thậm chí có thể cao hơn, vì vậy cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Vùng gió mạnh còn có thể mở rộng ra phía bắc do kết hợp với khối không khí lạnh. Ở đây, gió có thể đạt cấp 8-9, giật trên cấp 10.

Một điểm đáng lưu ý là bão số 13 có tốc độ di chuyển nhanh và cường độ mạnh, nên gió mạnh không chỉ xuất hiện ở ven biển mà còn sâu trong đất liền. Với hướng di chuyển dự báo đi vào khu vực giữa Gia Lai và Quảng Ngãi, các tỉnh Tây Nguyên sẽ chịu ảnh hưởng mạnh. Ví dụ, khu vực đèo An Khê và các vùng cao có thể có gió mạnh đến cấp 9-10, giật trên cấp 12, rất nguy hiểm, đặc biệt tại các khu vực có công trình trên cao như trạm điện gió.

Nguy cơ rất cao đối với các hồ chứa ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

. Bão số 13 sẽ gây mưa lớn ở Trung Bộ ra sao, thưa ông?

+ Cơn bão số 13 được dự báo sẽ gây mưa rất lớn ở khu vực Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ, với lượng mưa có thể đạt từ 200 đến 300 mm. Lượng mưa tập trung chủ yếu trong đêm và ngày 6 đến ngày 7-11, không kéo dài nhiều ngày. Các địa phương cần đặc biệt lưu ý là Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và TP Huế.

Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo về nguy cơ xuất hiện lũ trên sông ở Trung Bộ, lũ quét và sạt lở đất.

Khu vực phía nam Quảng Trị cũng có khả năng xuất hiện mưa lớn từ chiều ngày 6 đến hết ngày 7-11, trong khoảng thời gian khoảng 30 đến 36 giờ. Lượng mưa phổ biến 200-300 mm, cục bộ có nơi có thể lên đến 500-600 mm.

Với lượng mưa lớn như vậy, nguy cơ rất cao đối với các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Do đó, cần có các giải pháp chủ động ứng phó, vận hành hồ an toàn, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn hồ đập và ngập lụt hạ du.

Với lượng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn, chúng tôi đặc biệt cảnh báo nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các hệ thống sông thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và TP Huế.

Trong điều kiện nền nước các sông hiện nay vẫn đang ở mức cao, nhiều sông có thể xuất hiện lũ lên trên báo động 2 đến báo động 3, thậm chí có sông vượt báo động 3.

Dù tâm bão còn xa, nhưng ven bờ có thể xuất hiện dông lốc, gió giật

. Hiện tượng dông lốc thì sao, thưa ông?

+ Một điểm chúng tôi muốn nhấn mạnh là nguy cơ đặc biệt cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên toàn bộ khu vực vùng núi phía tây các tỉnh Trung Bộ, cũng như khu vực Tây Nguyên. Đợt này, Tây Nguyên cũng có khả năng cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Người dân Đắk Lắk bơm nước vào can nhựa, chèn lên mái nhà. Ảnh: TIẾN THOẠI

Đây là nguy cơ đã được cảnh báo liên tục trong những ngày qua và sẽ tiếp tục duy trì trong các ngày tới. Vì vậy, các địa phương vùng núi Trung Bộ và Tây Nguyên cần đặc biệt cảnh giác, chủ động triển khai biện pháp phòng tránh.

Ngoài ra, chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm hiện tượng dông lốc. Từ đêm nay, dù tâm bão còn ở xa, nhưng trên các vùng biển ven bờ đã có thể xuất hiện dông lốc và gió giật mạnh. Từ sáng mai, hiện tượng này có thể xuất hiện trên khu vực ven biển và đất liền các tỉnh Trung Bộ.

Đây là các hoàn lưu trước bão, do hệ thống mây dày và hoạt động mạnh của bão số 13 gây ra, có thể tạo ra các hiện tượng dông lốc nguy hiểm.

. Xin cảm ơn ông!