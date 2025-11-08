Lâm Đồng: Trắng đêm cứu hồ Cay An, di dời khẩn cấp hơn 500 người dân 08/11/2025 06:38

(PLO)- Trước nguy cơ vỡ đập hồ chứa nước Cay An, các lực lượng chức năng đã trắng đêm gia cố thân đập, sơ tán khẩn hơn 500 người dân vùng hạ du đến nơi an toàn.

Hồ Cay An (xã Tà Năng) rộng khoảng 20 ha, dung tích thiết kế 1,7 triệu m3 nước, phục vụ tưới tiêu cho hơn 250 ha đất nông nghiệp. Đến chiều tối 7-11, xuất hiện thêm các vị trí thấm nước, sạt trượt nguy hiểm trên thân đập.

Các lực lượng trắng đêm xử lý sự cố hồ Cay An.

Các lực lượng thuộc xã Tà Năng được huy động tối đa, làm xuyên đêm xử lý sự cố sạt trượt tại vị trí thân đập chính lúc 3 giờ ngày 8-11.

Di dời khẩn hơn 500 người dân vùng hạ du

Có mặt chỉ đạo tại hiện trường, ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư xã Tà Năng, cho biết từ cuối tháng 9, đầu tháng 10, chân hồ Cay An xuất hiện vết nứt kéo dài. Cơ quan chức năng buộc phải xả tràn, hạ nước để đảm bảo an toàn cho công trình, đồng thời báo cáo vụ việc lên các cơ quan chức năng để có phương án xử lý.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, do mưa lớn kéo dài, phần chân đập gần cửa xả xuất hiện thêm vết nứt dài 54m, sâu 2m, độ mở miệng 0,2-0,5m, nguy cơ vỡ đập nếu mưa lớn.

Trước tình huống khẩn cấp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu sơ tán ngay hơn 110 hộ với trên 500 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động phương tiện cùng 150 cán bộ chiến sĩ, 50 dân quân thường trực hỗ trợ xã Tà Năng khắc phục sự cố trong tối 7-11.

Người dân được di chuyển đến các điểm an toàn như Chi hội Tin Lành, phân trường tiểu học Cha Rang Hao và nhà người thân trong đêm. Chính quyền địa phương bố trí lực lượng công an, dân quân túc trực, hỗ trợ vận chuyển tài sản và đảm bảo an ninh khu vực sơ tán.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, .ngay trong đêm đã cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có mặt tại hiện trường để đạo công tác di dời dân và gia cố thân đập.

Các lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân vùng hạ du tối 7-11.

110 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu vùng hạ du hồ chứa nước được chính quyền địa phương, các đơn vị di dời tới nơi tránh trú an toàn

Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều thiết bị cơ giới khẩn trương khắc phục sự cố tại vị trí sạt trượt nặng nhất.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, có mặt tại hiện trường tối 7-11 để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng, nếu những ngày tới không mưa, cơ bản hồ vẫn bảo đảm an toàn. Nhưng nếu có mưa khoảng 3 ngày nguy cơ vỡ đập rất cao.

"Hiện trong đêm chúng tôi đã huy động 40 người khẩn trương xử lý đóng cọc tràm và đóng cọc nhồi để chống sạt lở”, ông Sang cho biết.

Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng uỷ xã Tà Năng.

Ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp

Theo UBND xã Tà Năng, hồ Cay An được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2007, phục vụ tưới tiêu cho hơn 250 ha đất nông nghiệp cho 3 thôn trên địa bàn xã Tà Năng.

Ngoài xả điều tiết qua đập tràn với lưu lượng khoảng 30m3/ giây, để giảm nhanh lượng nước trong hồ về hạ du các lực lượng huy động máy móc, đường ống lớn để bơm nước trực tiếp từ hồ ra ngoài.

Trước nguy cơ vỡ hồ chứa, ngay trong tối 7-11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án khắc phục thấm, sạt trượt hồ Cay An (giai đoạn 1) với tổng kinh phí 2,9 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện trong 90 ngày.

Các lực lượng xử lý sự cố sạt trượt hồ.

"Sau khi phát hiện vết nứt, sạt trượt nhỏ khoảng 1 tháng trước đó, chúng tôi đã phối hợp cho rút bớt lượng nước trong hồ ra. Tới rạng sáng nay lượng nước xả đạt tầm 700.000 m3, hiện lượng nước trong hồ còn khoảng 1 triệu m3"- ông Điền thông tin và cho biết, nếu những ngày tới mưa lớn thì hồ tích nước đạt 1,7 triệu m3 sẽ rất nhanh và nguy cơ vỡ hồ còn cao.

Cơ quan chức năng huy động lực lượng làm xuyên đêm để đóng cừ tràm nơi sạt trượt và tăng cường máy móc bơm nước từ hồ ra ngoài.

UBND xã Tà Năng cho biết, xã đã lập nhóm zalo, phát loa thông báo thường xuyên để người dân nắm thông tin kịp thời.

“Chúng tôi đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. Toàn bộ hộ dân khu vực nguy hiểm đã được di dời trong đêm tới nơi tránh trú cộng đồng của xã an toàn”, ông Sang, Chủ tịch xã nói.

Người dân 2 thôn thôn Cha Rang Hạo và Tou Neh dưới hạ du được di dời trong đêm, những nhà dân ven đường không có bóng người tối 7-11

Đến sáng nay, 8-11, tình hình hồ Cay An đã cơ bản được kiểm soát, nhưng nguy cơ mất an toàn vẫn còn. Lực lượng chức năng tiếp tục gia cố thân đập, kiểm tra khu vực rò rỉ và duy trì cảnh báo ở mức cao nhất cho đến khi thời tiết ổn định.