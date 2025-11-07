Nguy cơ vỡ hồ thủy lợi, Lâm Đồng sơ tán dân khẩn cấp trong đêm 07/11/2025 22:28

Đêm 7-11, UBND xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp các cơ quan chức năng xử lý sự cố rò rỉ nước, nguy cơ vỡ hồ thủy lợi Cay An ở địa phương này; đồng thời UBND xã ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp 70 hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Chủ UBND tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp kiểm tra nước hồ Cay An gặp sự cố tối 7-11

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thân đập hồ Cay An bị rỉ nước nên phát cảnh báo đến người dân, đồng thời lên phương án ứng phó.

Ngay trong đêm, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo tỉnh có mặt tại hiện trường, chỉ đạo triển khai các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tại xã Tà Năng.

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng, cho biết Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tà Năng đã lệnh sơ tán khẩn cấp 70 hộ dân thuộc các thôn Chan Rang Hao, Tou Nhe đến các điểm trường, cơ sở tôn giáo, nhà dân trong khu vực an toàn, bắt đầu từ 20 giờ 30 phút ngày 7-11.

Hồ Cay An trên địa bàn xã Tà Năng có dung tích 1,7 triệu m3, nếu vỡ hồ sẽ ảnh hưởng nặng nề cho vùng hạ du phía dưới

Hồ Cay An có dung tích thiết kế khoảng 1,7 triệu m3, phục vụ tưới tiêu cho 250 ha đất nông nghiệp vùng hạ du. Công trình được xây dựng, đưa vào hoạt động năm 2007.

Theo UBND xã Tà Năng, gần đây, do mưa lớn kéo dài, trên thân đập xuất hiện các vết nứt, rò rỉ nước, đe dọa an toàn công trình. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng bố trí lực lượng, túc trực tại hiện trường, ứng phó nguy cơ vỡ đập.